Guy Bernatchez se lance dans la course à la préfecture

Candidat défait du Bloc québécois par deux fois dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, celui qui devient le quatrième candidat à la préfecture de la Haute-Gaspésie n’a pas perdu le goût de la politique, au contraire.

Guy Berntachez explique que sa décision est venue d’une réflexion sur son engagement politique, après sa défaite du 20 septembre dernier. J’ai pris le temps de digérer ça. Je n’avais pas pris de décision. Dans ma tête, je gagnais.

Son goût de s’impliquer dans la communauté l’a emporté, dit-il. C’est sûr que j’aurais aimé avoir un petit break avant de tomber en campagne électorale. J’ai regardé tous les scénarios possibles.

Guy Bernatchez explique que le conseiller et maire suppléant de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Claude Bélanger, s’est dit prêt à prendre la relève à la mairie. C’est un élément qui a facilité sa prise de décision. Je ne pouvais pas abandonner Mont-Louis , dit-il.

Il estime que ces deux campagnes lui ont permis de vivre une expérience personnelle et professionnelle extraordinaire. C’est sûr et certain que je suis plus connu, mais en Haute-Gaspésie, j’étais connu pareil, ne serait-ce que par mon travail dans la foresterie ou comme maire depuis quatre ans.

Guy Bernatchez croit qu’il est temps pour la population de la Haute-Gaspésie d’opter pour un autre type de leadership à la MRC de la Haute-Gaspésie. Depuis 2009, c’est la même personne qui est en poste, dit-il. Un changement ferait du bien.

Il souligne que beaucoup de gens dans la population ignorent à quoi sert un préfet.

Il estime que le rôle doit changer. Il donne l’exemple des multiples programmes d’aide des gouvernements fédéral et provincial que les petites municipalités n’ont pas le temps d’explorer ou qui ont besoin de soutien pour déposer une demande. Le rôle du préfet est de bien informer les gens sur ces projets et de rallier les troupes.

Guy Bernatchez considère que peu a été fait pour améliorer le sort de la MRC qui reste encore la plus dévitalisée au Québec. Il faut vraiment un changement de cap considérable dans les prochains mois, les prochaines années pour que la Gaspésie reprenne ses lettres de noblesse.

La Haute-Gaspésie est un diamant brut qu’il faut savoir tailler de la bonne manière. Une citation de :Guy Bernatchez, candidat à la préfecture de la Haute-Gaspésie

Le candidat croit qu’une bonne communication et le travail d’équipe avec les municipalités et les directeurs généraux aideront à atteindre ses objectifs.

Outre Guy Bernatchez, trois autres candidats sont sur les rangs : le préfet sortant Allen Cormier, l'ex-président du Conseil central de la CSN Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jacques Mimeault, et Maxime Esther Bouchard, une femme d'affaires qui était aussi candidate en 2017.