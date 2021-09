À Mani-Utenam, au Québec, une programmation spéciale est offerte sur place, mais aussi en partie sur Facebook. Le point d’orgue de la journée est un spectacle musical, qui aura lieu de 18 h à 20 h et qui sera diffusé sur la page Facebook de Radio-Canada Arts.

Une programmation spéciale sur les plateformes de Radio-Canada

À 20 h, une émission spéciale d’une heure animée par l’artiste inuk Elisapie Isaac sera proposée sur ICI Télé, ICI TOU.TV, radio-canada.ca et Espaces autochtones. Elle mêlera des prestations musicales d’artistes et des cérémonies célébrées par des personnes représentant des communautés autochtones du Canada.

Elisapie est à la barre de l'émission «Elisapie, faire face à la musique». Photo : Autre banque d’images

Elisapie Isaac est également au centre du documentaire Elisapie : Faire face à la musique, à découvrir sur ICI ARTV à 19 h.

Sur ICI RDI, le public pourra regarder le documentaire Le mur invisible, à 20 h. La réalisatrice Laurence B. Lemaire et deux jeunes femmes atikamekw, Shawerim et Marie-Christine, y parlent de leurs réalités, de leurs rêves et de leurs luttes.

Toujours sur ICI RDI, à 23 h, le documentaire québécois Mamu donnera la parole à trois artistes autochtones : Marie-Josée Dandeneau, Shayne Michael et Kathia Roch. Il sera également diffusé sur ICI Télé à 18h30.

ICI EXPLORA diffusera, à 21 h et à 22 h, les deux volets du documentaire Stanley Vollant : De Compostelle à Kuujjuak, qui suit le premier chirurgien autochtone du Québec dans une grande marche de 6000 km à la rencontre de communautés autochtones du Québec, de l’Ontario et du Labrador.

Du côté de la radio, Melissa Mollen Dupuis animera l’émission Kwei! Kwe!, à 20 h, sur ICI Première. Elle sera entourée d’Anne Panasuk, qui sort son premier livre consacré aux enfants autochtones ayant disparu après un séjour à l’hôpital, de l’artiste algonquine Caroline Monnet, dont le film Bootlegger prendra l’affiche le 8 octobre, de la psychologue wendate Anik Sioui, qui suggérera des prescriptions culturelles, et de la poète Virginia Pésémapéo-Bordeleau, qui livrera un texte sur cette première journée de vérité et de réconciliation.

Une scène de « Bootlegger », un film de la réalisatrice algonquine Caroline Monnet. Photo : Microclimat Films

Puis, à 21 h, Jacques Beauchamp recevra, dans son émission Parcours, Romeo Saganash, membre actif de la nation crie et ancien député fédéral, de 2011 à 2019.

ICI Musique a choisi de confier la programmation et la coanimation de ses émissions, de 7 h à 17 h 30, à quatre artistes autochtones qui se succèderont en ondes : l’autrice-compositrice-interprète innue Kanen, le rappeur gaspésien mi’gmaq Q-052, l’écrivaine, poétesse et comédienne innue Natasha Kanapé Fontaine, l’autrice-compositrice-interprète oji-crie Anachnid.

Des activités dans les musées

Des musées ont eux aussi décidé de marquer cette première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Le Musée de la civilisation, à Québec, tiendra, à 19 h, une table ronde sur les pensionnats autochtones et la réconciliation, qui sera animée par Bernard Hervieux, journaliste et producteur innu. Ce dernier sera accompagné de personnes des Premières Nations et du milieu universitaire pour cette table ronde, qui sera présentée en direct et en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Quant au Musée McCord, il proposera, à 12 h, une rencontre, en anglais, autour de la Commission de vérité et de réconciliation en lien avec l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience, récemment inaugurée par le musée.

La première partie de l'exposition «Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience» porte sur les savoirs des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Menée par Wanda Gabriel, professeure adjointe à l’École de travail social de l’Université McGill, cette rencontre sera aussi diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l’École d’éducation permanente de McGill  (Nouvelle fenêtre) .