Initiation à la langue wendat : les enfants de Wendake en quête de leur histoire

Önenh , lancent en choeur les élèves de première année pour dire au revoir à la fin de leur deuxième cours de l’année, enseigné par Arakwa Siouï. Les enfants viennent tout juste de passer une heure à apprendre la langue de leurs ancêtres, ce dont leurs parents et grands-parents n’ont pas pu bénéficier.

Les jeunes font partie d’un projet-pilote mis sur pied cette année par l’école et le conseil de la Nation huronne-wendat.

Les enfants apprennent le wendat dès la maternelle 4 ans. Photo : Radio-Canada

Revitaliser le wendat

L’objectif du conseil est de faire revivre la langue wendat, qui n’est plus couramment parlée depuis une centaine d’années. Avoir sa langue c'est de l'appartenance, donc c'est important de pouvoir mettre tout en oeuvre pour que nos membres puissent profiter des cours , affirme le grand chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent.

Les résultats préliminaires d’un sondage auprès de la communauté indiquent que près de 90 % de la population est en faveur de l’ajout d’initiatives de promotion de la langue. Les gens, je pense, sont prêts, ils sont avides de ça , poursuit le grand chef.

L'école Wahta' accueille les enfants de Wendake. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Notre désir c'est de créer de nouveaux locuteurs , explique l’enseignante Arakwa Siouï. À cet effet, des cours font maintenant partie du cursus scolaire de l’école Wahta’ pour les enfants aussi jeunes que la maternelle 4 ans. C'est des heures qui sont dédiées à ça. Une fois par cycle de cinq jours, chaque groupe reçoit une heure d'enseignement de langue wendat , ajoute Mme Siouï.

L’enseignante voit déjà les effets lors de ses sorties dans la communauté. Des fois, je me promène et je les vois [les élèves] en dehors et ils me saluent en wendat , se réjouit-elle.

Pour tous les membres

Des cours devraient prochainement être offerts pour les adultes de la Première Nation.

Le conseil souhaite maintenant espère aussi que le ministère de l’Éducation lui permettra un jour d’accueillir à l’école Wahta’ les enfants qui vivent à l’extérieur de la communauté. On ne peut pas donner l'enseignement à notre école à ces jeunes du primaire là, donc il y a une perte de culture qui s'effectue à cause de ça , déplore Rémy Vincent.

Les jeunes de l'école primaire Wahta’ de Wendake ont reçu un chandail orange dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Garder la mémoire vivante

À l’école Wahta', les élèves ont plusieurs occasions d’en apprendre davantage sur leur culture pendant l’année scolaire, et les cours de langue wendat y contribuent.

Comme dans bien d’autres écoles au pays, la journée du chandail orange, maintenant aussi appelée Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, permet de rappeler les horreurs vécues par les enfants envoyés dans les pensionnats autochtones.

Richard Dussault tenait à souligner la journée du chandail orange avec ses élèves. Photo : Radio-Canada

Toutefois, dans les communautés comme Wendake, cette histoire coule dans les veines de bien des élèves. Comme parent, mais aussi comme fille d'un ancien pensionnaire, c'est un souvenir qu'on porte et c'est un poids qu'on porte tout le temps , explique Karine Awashish, dont le fils fréquente l’école.

La journée revêt une importance particulière. Il faut prendre le temps d'enseigner à nos enfants notre passé. Pour qu'ils soient capables à partir de cette histoire que nous avons vécue, nos parents, nos grands-parents, qu'on en sorte gagnant , estime le directeur de l’école Richard Dussault.

Le chandail orange : rappel du passé et message d’espoir

Tous les élèves de l’école Wahta’ ont reçu jeudi matin un chandail orange, symbole de la dépossession de la culture dont ont été victimes les enfants autochtones. L’histoire des pensionnats a été brièvement abordée, mais le corps enseignant a voulu se concentrer sur les sources de fierté des différentes communautés.

L’objectif, c’est de voir les choses du côté positif, c’est-à-dire de faire ressortir ce qui nous rend heureux de faire partie des Premières Nations et de le partager avec le monde , soutient l’enseignant Olivier Dussault.

Une grande bannière a donc été déployée dans l’école, sur laquelle les enfants ont apposé la trace de leur main avec de la peinture orange et inscrit les raisons pour lesquelles ils sont fiers de faire partie des Premières Nations.

Avec des informations de Guylaine Bussière et Hadi Hassin