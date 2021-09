Humanité, empathie, bienveillance : la protectrice du citoyen interpelle Québec

Après 18 mois de pandémie, les ministères et organismes publics du Québec doivent « redoubler d’humanité et d’empathie » et faire preuve de « bienveillance » envers ceux et celles qu’ils servent, conclut la protectrice du citoyen dans son rapport annuel déposé jeudi à l’Assemblée nationale.

Le réseau de la santé et des services sociaux, le système carcéral, de nombreux ministères mais aussi des organismes comme la Direction générale de l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou la Société d’habitation du Québec sont épinglés dans le rapport de Marie Rinfret, qui s’étale sur 160 pages.

Problèmes de santé physique et mentale, deuils, pertes de revenu, accroissement de la pauvreté, isolement, anxiété, violence. Au-delà des statistiques des cas quotidiens, la pandémie a créé et accentué bien des vulnérabilités chez un nombre incalculable de personnes , peut-on y lire.

Dans ce contexte, "apprendre de la crise" vécue au cours de la dernière année doit s’entendre dans une perspective élargie.

Alors que nous nous dirigeons vers un après-COVID-19, l’humanité et l’empathie dont nous avons été témoins dans la tourmente des CHSLD doivent guider plus que jamais les préoccupations et les actions des ministères, organismes et instances. Une citation de :Extrait du rapport du Protecteur du citoyen

Dans ce contexte, la protectrice du citoyen invite les ministères et organismes à être particulièrement à l’écoute des besoins des citoyens et citoyennes, notamment pour comprendre la réalité de celles et ceux qui ont souffert de la crise sanitaire et de cette vaste perte de repères .

Écouter et comprendre exige d’être à l’affût des problèmes qu’éprouvent les personnes qui font appel aux services publics, et ce, en vue d’apporter des solutions, souvent novatrices, pour y remédier grâce à des programmes et à des services qui doivent s’adapter aux besoins de leurs destinataires.

Il est question ici de fournir des services publics dans une optique de bienveillance particulière au terme d’une année exceptionnelle. Ainsi, l’Administration doit d’ores et déjà agir avec intelligence et sensibilité pour que toutes et tous reçoivent les services auxquels ils et elles ont droit. Une citation de :Extrait du rapport du Protecteur du citoyen

Mme Rinfret note qu'il serait irréaliste et injuste de faire abstraction des défis énormes posés par la crise sanitaire sans précédent que traverse le Québec, mais cela n'exempte pas l'appareil gouvernemental d'agir de manière compréhensive, ouverte et innovante pour offrir les services requis aux citoyens.

Les dysfonctionnements du réseau de la santé

Outre la situation dans les CHSLD, qui fera l'objet d'un rapport à part plus tard cet automne, le rapport regorge d'exemples illustrant des manquements persistants dans le réseau des soins de santé et des services sociaux.

L'offre de soutien à domicile, par exemple, demeure insuffisante par rapport aux besoins exprimés , note Mme Rinfret. Des disparités régionales persistent et de nouveaux critères d'exclusion s'ajoutent, répondant à une culture de coupures plutôt que de services , dénonce-t-elle.

Dans les résidences privées pour aînés (RPA), la crise a amplifié des problèmes déjà présents : personnel en nombre insuffisant, erreurs dans l'administration des médicaments, une surveillance insuffisante des lieux, offre de services peu adaptés à la clientèle. La supervision des CISSS et CIUSSS manque en outre de vigilance.

La protectrice des citoyens souligne en outre que des solutions connues pour mettre un terme à l'engorgement des urgences existent, mais tardent à être implantées . La circulation des personnes au sein du réseau gagnerait à être mieux planifiée , rappelle-t-elle.

Mme Rinfret souligne en outre que des avancées concrètes se font toujours attendre dans le dossier des personnes vivant avec un handicap qui sont contraintes de vivre dans une ressource d'hébergement, faute d'une formule appropriée à leur situation.

Depuis un an, les plaintes visant le réseau portent essentiellement sur la mauvaise qualité des services (21,4 % des plaintes reçues), les longs délais d'attente (18,4 %), les atteintes aux droits des usagers (13,7 %) et divers problèmes relatifs à l'environnement et au milieu de vie (13,1 %).

La protectrice du citoyen lève par ailleurs le voile sur le stratagème d'une personne responsable d'un groupe de médecine familiale (GMF) qui obtenait du financement du ministère de la Santé pour des patients qui s'étaient en fait rendus à l'urgence d'un CLSC. Des mesures ont été mises en place pour mettre un terme à cette pratique.

Dans les prisons du Québec, diverses mesures prises en lien avec la pandémie ont entraîné des conditions intolérables qui ont mis à mal les droits des personnes incarcérées et porté un dur coup à leur santé mentale.

Le rapporte note par exemple que les détenus nouvellement admis ont été confinés dans leur cellule exiguë en tout temps pendant 14 jours. Ils se retrouvaient ainsi privés de prendre une douche, de sortie à l'extérieur et même de contacts avec leurs proches.

Plus de détails à venir.