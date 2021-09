La famille Desmarais donne 2,5 M$ à l’Orchestre métropolitain

Louis et Sophie Desmarais, filles de feu Paul Desmarais, marquent le coup pour le concert d’ouverture de la 40e saison de l’Orchestre métropolitain (OM), qui aura lieu ce soir à 19h30, avec un don de 2,5 M$ sur 10 ans. Les deux mécènes deviennent ainsi « Marraines du développement artistique, en soutien à la vision de l’OM et de son chef », peut-on lire dans un communiqué.

Rencontré par le journaliste Louis-Philippe Ouimet en répétition, à quelques heures de sa première direction d’orchestre de la saison, Yannick Nézet-Séguin recevait la nouvelle avec un grand sourire.

Ça vaut de l’or, parce que ça nous permet cette liberté artistique , a-t-il affirmé. Pour le budget de l’orchestre, 2,5 millions, c’est énorme. Ça nous permet de rêver à des projets qu’on ne peut normalement pas faire.

C’est-à-dire développer notre volet éducatif encore plus, avoir des collaborations encore plus grandes avec des invités qui viendraient pour faire des résidences artistiques. Peut-être l’occasion de faire venir des gens qui représentent d’autres formes d’art ou d’autres bagages culturels. Des commandes d'œuvres aussi.

Une marque de confiance en Yannick Nézet-Séguin

Pour Louise et Sophie Desmarais, donner à l’OM les moyens de ses ambitions allait de soi, la famille Desmarais étant impliquée avec l’orchestre depuis longtemps. La défunte mère de Louise et Sophie, Jacqueline Desmarais, a d’ailleurs appuyé Yannick Nézet-Séguin dès ses débuts dans l’organisation.

La musique permet à l’esprit de s’envoler et nous donne la liberté de nous transporter et de vivre des émotions , ont mentionné les sœurs dans le communiqué. Continuer de contribuer à donner des ailes à la créativité du chef et des musiciens de l’OM, c’est permettre d’entrevoir l’avenir avec espoir et supporter les aspirations de la musique et le rayonnement des talents d’ici.

Les deux femmes ont réitéré leur confiance en M. Nézet-Séguin, qui a d'ailleurs un contrat à vie avec l’OM. Son leadership en musique et en affaires ainsi que son attachement aux musiciens d'ici nous motivent dans cette démarche philanthropique , ont-elles ajouté.

Nous souhaitons remercier du fond du cœur mesdames Louise et Sophie Desmarais pour ce soutien financier sans précédent , a indiqué de son côté Jean R. Dupré, président-directeur général de l’OM.

La 40e saison de l’OM prend son envol ce soir à 19h30 à la Maison symphonique, avec le Concerto en sol majeur de Maurice Ravel, présenté en compagnie de la pianiste de renommée internationale Hélène Grimaud. Le programme se poursuit avec la Symphonie no. 1 de Florence Price, compositrice afro-américaine, ainsi qu’avec la pièce Eko-Bmijwang de Barbara Assiginaak, compositrice de la Première Nation anichinabée.