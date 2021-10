Année électorale et état d’urgence sanitaire ne feraient pas bon ménage

Le fait d'avoir écarté les partis d'opposition des décisions liées à la COVID-19 en vertu de l'état d'urgence sanitaire confère au gouvernement de François Legault un avantage important à un an des élections provinciales, selon plusieurs experts. D'autant plus que cette longue période de gouvernance atypique laisse selon eux des adversaires « affaiblis » et avec peu de marge de manœuvre pour se démarquer.

Plus d'un an et demi après avoir décrété l'état d'urgence sanitaire au Québec, le 13 mars 2020, le gouvernement caquiste ne fournit toujours aucun horizon vers une sortie de ce régime qui se veut normalement temporaire.

Nous sommes en pleine quatrième vague. Il nous manque environ 4000 infirmières. [...] On préfère être plus prudents que moins prudents , plaide le cabinet de François Legault.

À savoir comment il entend assurer un environnement démocratique sain en cette année électorale, et alors que des pouvoirs extraordinaires sont toujours concentrés autour du premier ministre, le gouvernement souligne la reprise des travaux à l'Assemblée nationale.

Les périodes des questions ont repris, les commissions parlementaires aussi, de même que les motions du mercredi et les interpellations du vendredi , énumère-t-on. L'urgence sanitaire n’a pas empêché la reprise des activités.

Quant au maintien de l'état d'urgence, la pandémie n’est pas finie , répète le cabinet du premier ministre.

Garant de la stabilité

D'un point de vue démocratique, la situation est préoccupante à l'amorce d'une année électorale, selon des experts consultés par Radio-Canada.

On est encore en crise, personne ne le nie , convient Patrick Turmel, professeur de philosophie politique à l'Université Laval. Mais il faut absolument voir sous quelles conditions pourrait s'arrêter l'état d'urgence , poursuit-il.

Si la gouvernance par décrets perdure, M. Turmel craint de voir la période préélectorale se dérouler dans un contexte peu favorable à la démocratie. Déjà que, déplore-t-il, le renouvellement de l'état d'urgence sanitaire à tous les dix jours depuis plus de 18 mois n'est pas sujet à débat.

Avec la situation d'état d'urgence, on a l'impression que le gouvernement est entièrement responsable de la réponse à la crise, comme il est le seul à posséder l'autorité. Évidemment, c'est parce qu'il ne laisse pas de marge de manœuvre aux autres acteurs , dit-il à propos des partis d'opposition et des contre-pouvoirs. Il se présente comme le seul garant de la stabilité. L'état d'urgence lui donne cet avantage indéniable.

Patrick Turmel, professeur de philosophie à l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Photo du site web de la journée des sciences humaines

Légitimité autoproclamée

Malgré les entorses démocratiques alléguées par divers observateurs, le débat sur la légitimité de l'état d'urgence sanitaire ne colle pas au gouvernement, observe M. Turmel.

Autrement dit, un large pan de la population n'en tient pas rigueur aux caquistes et n'exige pas qu'ils rendent des comptes. Quand on a l'impression que le gouvernement en place fait le nécessaire pour faire face à la crise, la stabilité va être une valeur importante aux yeux de la population , affirme l'expert.

Dans ce contexte, le gouvernement a beau jeu de maintenir la gouvernance par décrets et de conserver des pouvoirs concentrés autour de l'exécutif.

Il n'est donc pas nécessaire de s'intéresser aux institutions de contre-pouvoir, aux institutions délibératives. [...] Il [le premier ministre] pense que sa parole comme représentant des Québécoises et des Québécois est en soi légitime, et c'est ça le problème. Une citation de :Patrick Turmel, professeur de philosophie politique, Université Laval

Patrick Turmel fait la lecture que le gouvernement en place a peut-être une conception trop étroite de la démocratie .

Cynique, le gouvernement? Je ne suis pas sûr [que le gouvernement] est cynique, précise-t-il. Je pense que François Legault pense réellement qu'il travaille pour le bien commun, mais il a cette tendance à imaginer que lorsqu'il parle, il parle au nom de toutes les Québécoises et tous les Québécois.

M. Turmel questionne cette légitimité autoproclamée.

Le premier ministre du Québec, François Legault, lors d’une conférence de presse tenue le 29 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Discours manichéen

Le professeur de droit Louis-Philippe Lampron abonde dans le même sens. Ouvertement critique de la légitimité du prolongement unilatéral de l'état d'urgence sanitaire, il s'interroge également sur le discours manichéen mis de l'avant par le gouvernement.

Selon M. Lampron, la Coalition avenir Québec laisse entendre à la population québécoise que la fin de l'état d'urgence sanitaire suppose automatiquement la fin de la crise de la COVID-19, comme s'il s'agissait de deux choses indissociables . Ce qui est faux, tranche-t-il.

Il estime qu'il faudra tôt ou tard en arriver à un régime transitoire en attendant un réel retour à la normale. Il s'agira alors de déterminer quelles mesures prises en vertu de l'état d'urgence sanitaire seront conservées au cours de cette période, tout en permettant la fin de la gouvernance par décrets.

Les partis d'opposition ont beaucoup de mal à lutter contre la rhétorique manichéenne de la CAQ qui dit que, quand on veut demander la levée de l'état d'urgence sanitaire, on pense que la crise de la COVID-19 est terminée. Ce sont deux éléments distincts. Une citation de :Louis-Philippe Lampron, professeur de droit, Université Laval

Le professeur de droit se souvient de la tentative de la cheffe libérale Dominique Anglade d'amener l'enjeu de l'état d'urgence sanitaire dans l'espace public, au printemps dernier. François Legault l'avait alors accusée de faire dans l'ésotérisme. Le Parti libéral appuie aujourd'hui le maintien de l'état d'urgence sanitaire.

Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Pierre Legault

M. Lampron croit que la mise en place du régime transitoire mènerait nécessairement à un débriefing collectif et à un bilan des processus qui ont été suivis ou qui n'ont pas été suivis . Aux portes d'une année électorale, il constate que le gouvernement a peu d'appétit pour un tel exercice.

Le fait de le retarder après la campagne, c'est peut-être autant d'éléments problématiques que le gouvernement n'aura pas à gérer pendant la campagne , analyse-t-il.

Opposition affaiblie

Les experts consultés remarquent par ailleurs un affaiblissement généralisé des partis d'opposition au cours de la pandémie, notamment en raison de l'état d'urgence sanitaire. D'une part par le contrôle de l'information aux mains de l'exécutif, qui détient des données auxquelles l'opposition n'a pas accès, mais aussi du fait qu'une certaine opacité perdure en l'absence d'un processus de reddition de comptes.

Du fait d'avoir une concentration de pouvoirs dans l'exécutif, c'est sûr que le gouvernement a plus de latitude sur ce qu'il peut faire et décider. Ça diminue la place et le rôle d'autres éléments de la politique, notamment l'opposition , mentionne Valérie-Anne Mahéo, professeure au Département de sciences politiques de l'Université Laval.

Mme Mahéo se souvient des termes forts utilisés par les gouvernements en début de pandémie. Comme cette volonté de gagner la guerre contre le virus. Ici comme ailleurs, l'opposition avait besoin de se rallier au gouvernement pour offrir un consensus autour des mesures extraordinaires pour qu'il y ait une plus grande adhésion dans la population.

Les oppositions devront trouver une façon de s'imposer durant la prochaine année électorale. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La dynamique a selon elle changé, 18 mois plus tard, et encore davantage au Québec qui entre en année électorale. Mme Mahéo souligne en effet le contraste manifeste entre l'esprit de corps qu'impose une gestion de crise et une précampagne électorale, laquelle est en soi une année de compétition entre les parlementaires .

Il y a un équilibre difficile à trouver pour les partis d'opposition entre le consensus et le fait qu'ils vont devoir se démarquer. Une citation de :Valérie-Anne Mahéo, professeure de sciences politiques, Université Laval

Qui plus est, la Coalition avenir Québec cartonne dans les intentions de vote, note-t-elle, ce qui place l'opposition dans une position assez difficile puisqu'il y a quand même un consensus dans la population sur la gestion de la pandémie et des mesures en place .

Aussi impopulaire soit-il de s'y attaquer, Mme Mahéo croit que les oppositions ont la responsabilité de questionner régulièrement le maintien de l'état d'urgence sanitaire et les décisions qui sont prises grâce à lui.