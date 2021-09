L’arrivée hâtive des virus entraîne un taux d’absence élevé dans les garderies

Le Regroupement des CPE de la Mauricie et du Centre-du-Québec remarque qu'il y a davantage de petits microbes comparativement à la même période que dans les années passées, ce qui entraîne une augmentation des absences dans les centres de la petite enfance.

La propriétaire de la garderie La villa des petits, Catherine St-Germain-Bolduc, indique que la gastro-entérite a durement frappé depuis le début de la saison. Habituellement, je pourrais dire qu’on a une épidémie de gastro dans le temps de l’Halloween. Là, ça fait déjà deux épidémies qu’on a depuis le 1er septembre. Pieds-mains-bouche, des bronchites, des petites maladies qui avaient fait leur disparition pendant le temps de la COVID-19 qui sont de retour à la garderie plus rapidement que d’habitude.

Chaque fois que de nouveaux symptômes font leur apparition, les parents sont responsables d’aller faire passer un test de dépistage de la COVID-19 à leur enfant. Ça fait qu’on voit que les parents peuvent passer le test de la COVID-19, je vous dirais, toutes les deux ou trois semaines , explique la directrice générale du CPE Le cheval sautoir, Nathalie Hébert.

Surcharge pour les garderies et les parents

Le processus d’observation des symptômes et de dépistage ajoute une certaine lourdeur, autant pour les établissements que les parents. C’est tous les jours. Il faut vérifier les enfants, quel genre de nuit ils ont passé. Il faut prendre en note aussi, parce que si on ne prend pas en note, on ne sait pas si c’est une nouvelle toux. Est-ce qu’il toussait ce week-end? , indique Nathalie Hébert.

Et, difficile pour les parents de faire en sorte que les petits virus ne circulent pas au sein d’une même famille, comme l’explique Simon Bergeron, père de deux enfants. « Constance a un frère plus grand. Ça fait qu’il faut être attentif. Des fois, lui, il a un rhume. Une semaine avant, il est testé et il est négatif. Le rhume s’en va chez sa sœur, qui est négative aussi, mais on a pas le choix de suivre chacune des étapes. » À l’apparition des symptômes, la famille observe les consignes sanitaires et procède au test de dépistage. Donc, systématiquement, on perd en général au moins 24 heures, que ce soit de travail, à s’occuper des enfants aussi , raconte Simon Bergeron.

Tendance observée chez le médecin

Dans le bureau du médecin, les petits virus infantiles sont bel et bien arrivés de façon hâtive, mais difficile d'en déterminer la cause, selon le Dr Frédéric Picotte. Est-ce que c’est parce que les gens profitent plus de leur liberté, se réunissent plus à l’intérieur depuis le retour de temps froid? C’est une possibilité. Est-ce que les enfants ont moins de rhumes parce qu’ils avaient moins de contacts dans la dernière année, puis là, ils sont en train de se refaire une immunité? On n’a pas de données là-dessus , a indiqué le médecin.

Les cas d'infection pédiatriques sont en hausse par rapport à la même période en 2019. Une hausse de l'ordre de 30 % se constate à l'urgence de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan, et de 60 % à celle du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières. Le Dr Picotte rappelle l’importance du dépistage en cas de doute.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel