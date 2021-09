Le nombre d’Autochtones à Toronto sous-estimé depuis longtemps par le recensement

Bien que la population autochtone de Toronto ait toujours été fortement sous-estimée dans les données officielles de Statistique Canada, les membres de la communauté et les défenseurs des droits des Autochtones espèrent qu'un changement s'est amorcé et que davantage de personnes se sentiront suffisamment à l'aise pour participer au recensement.

Statistique Canada affirme s'engager à travailler avec les communautés autochtones pour s'assurer que ses données sont aussi exactes et pertinentes que possible.

Toutefois, des experts affirment que l'organisme a encore du chemin à faire pour saisir correctement l'ampleur de cette population à Toronto.

Le recensement canadien de 2016 évaluait la population autochtone de la Ville Reine à un peu plus de 23 000 individus, alors que les données de l’étude Our Health Counts en dénombraient plutôt 65 832.

Sara Wolfe était l'une des chercheuses principales de cette étude, publiée en 2018, qui visait à donner un nouvel éclairage sur les besoins en services de santé des Autochtones vivant en milieu urbain.

En entrevue avec CBC News, elle a affirmé que les recensements peuvent être intrinsèquement imparfaits , car ils ne sont pas conçus par les communautés qu'ils sont censés analyser.

Sara Wolfe était une des chercheuses principales de la plus grande étude sur la santé de la population Autochtone urbaine menée au Canada. Photo : CBC

Pendant très longtemps, les autochtones ont été sous-comptés par [ces] mécanismes officiels , a-t-elle déclaré.

Les données influencent tout ce que nous faisons — et si nous n'avons pas de données exactes, ce sur quoi nous prenons des décisions sera imparfait. Une citation de :Sara Wolfe, chercheuse de l'étude Our Health Counts

Contrairement à la méthode de recensement habituelle, l'étude Our Health Counts a été menée par des Autochtones à l'aide d'un échantillonnage axé sur les répondants.

Vingt membres de la communauté autochtone de Toronto ont été identifiés pour répondre à l'enquête, puis ont reçu cinq coupons codés à offrir à d'autres autochtones de leur réseau social.

Le processus se répétait ensuite, ce qui, selon les chercheurs, a créé un processus de collecte de données plus organique.

Le site Internet de la Ville de Toronto indique que le nombre d'Autochtones dans la ville se situe probablement autour de 70 000, mais il pourrait même être plus proche de 100 000, a déclaré Selina Young, directrice du Bureau des affaires autochtones de la Ville.

Si nous ne disposons pas de chiffres exacts, nous risquons de ne pas répondre aux besoins de la communauté , a déclaré Mme Young.

Le sous-dénombrement peut avoir pour conséquence que la communauté ne reçoive pas les services qu'elle mérite. Elle peut être écartée ou mise de côté. Cela ne fait qu'exacerber l'invisibilité que de nombreux membres de Premières nations, Inuits et Métis ressentent dans la ville. Une citation de :Selina Young, directrice du Bureau des affaires autochtones de Toronto

Pourquoi cet écart?

Le sous-dénombrement se produit pour diverses raisons.

Sara Wolfe et Selina Young expliquent qu'une méfiance enracinée envers le gouvernement existe pour certains Autochtones.

Parallèlement, il y a des préoccupations sur la façon dont les données seront interprétées et utilisées par des individus qui ne sont pas autochtones et qui ne comprennent pas le contexte dans lequel ces communautés vivent.

Dans un courriel adressé à CBC News, Kossi Djani, porte-parole de Statistique Canada, a déclaré que puisque le formulaire long du recensement est envoyé à un échantillon de logements privés, les Autochtones sans abri peuvent être sous-représentés dans les données.

De plus, les recensements sont également basés sur le concept de lieu de résidence habituel , ce qui signifie que les personnes qui vivent temporairement dans des zones urbaines peuvent être oubliées, a-t-il ajouté.

M. Djani a également souligné que les informations sur l'identité autochtone pour le recensement sont basées sur l'auto-identification.

Cela signifie que les changements sociétaux et législatifs donnant la priorité aux questions autochtones peuvent entraîner des changements dans la façon dont les gens répondent, s'ils se sentent plus à l'aise de le faire.

Les recherches menées par Statistique Canada ont montré que les répondants ont été plus enclins à s'identifier comme Autochtones lors des dernières périodes de recensement. Ce phénomène, connu sous le nom de mobilité des réponses, a contribué à la croissance de la population autochtone entre les récentes périodes de recensement. Une citation de :Kossi Djani, porte-parole de Statistique Canada

Lors du recensement de 2011, 19 270 personnes autochtones ont déclaré vivre à Toronto, contre 23 065 en 2016.

La chercheuse Sara Wolfe pense que ce nombre augmentera encore lorsque les résultats du recensement de 2021 seront publiés, car il est plus sûr [aujourd'hui] de s'identifier comme Autochtone que cela n'a jamais été le cas au cours des dernières décennies.

Selon elle, des éléments comme l'essor des médias sociaux et un militantisme autochtone plus répandu contribuent à faire disparaître une sorte de honte de soi que les Autochtones se sont vus imposer.

Des centaines de personnes ont manifesté à Toronto le 1er juillet 2021 en mémoire des enfants décédés dans les pensionnats pour Autochtones. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Nous retrouvons la fierté de notre identité et de notre histoire, et nous sommes capables d'utiliser nos voix d'une manière qui était souvent réduite au silence auparavant , a déclaré Sara Wolfe.

Selina Young, qui est métisse, a dit avoir participé au recensement pour la première fois en 2016 — malgré un certain inconfort.