Une loi pour protéger les espèces en captivité plutôt que celles en danger

Le gouvernement du Québec a ajouté récemment une quarantaine d’espèces à la liste des espèces animales à protéger.

Au micro de l'émission Par ici l’info, le directeur du département de biologie à l’Université de Sherbrooke, Marc Festa-Blanchet, estime qu’il y a un malentendu concernant ces ajouts.

On ne parle pas de la liste des espèces en danger qui vise les espèces sauvages au Québec. Ça fait longtemps que le gouvernement n’a rien ajouté à ce sujet. Ce qu’il a fait, c’est qu’il a ajouté des règlements sur des espèces quand elles sont gardées en captivité. On ne parle pas de la protection des espèces sauvages, mais d’un règlement qui va s’étendre à plus d’espèces que les gens pourraient garder en captivité. Pour certaines de ces espèces, je ne sais même pas s’il y a en captivité au Québec , explique Festa-Blanchet.

Il signale que ces ajouts ont davantage de rapport avec l’agriculture que la conservation. Il cite notamment l’autruche ou l’émeu.

Le responsable est le MAPAQ qui est le ministère responsable et pas les Forêts, faune et parcs. La loi dont on parle, ce sont des espèces gardées en captivité dans des élevages commerciaux , mentionne Festa-Blanchet.

Il a été surpris de l'annonce faite par Québec.

C’est une bonne chose, mais cette loi ne va rien faire pour les animaux et les plantes sauvages. La loi dont on parle est la même que pour les vaches, les chevaux ou les moutons , signale Marc Festa-Blanchet.

Il croit que des espèces comme le chevalier cuivré, qui est un poisson qui se trouve seulement au Québec, ou les caribous des bois, dont le problème se situe dans tout le Canada.