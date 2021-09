Jeux olympiques de Pékin : 13 athlètes de Sherbrooke financés

Dans le cadre du programme Sherbrooke International de l’organisme, ces sportifs de haut niveau recevront un soutien financier pour les appuyer dans leur cheminement vers cette prestigieuse compétition.

Notre objectif premier est d’optimiser le soutien et l’encadrement apportés aux athlètes identifiés potentiels pour ces Jeux et leur permettre d’avoir une visibilité avant, pendant et après ces événements , souligne Vincent Boutin, président d’Excellence sportive Sherbrooke.

Parmi ces 13 athlètes, on retrouve d’ailleurs la skieuse acrobatique de Sherbrooke Marion Thénault. À 21 ans seulement, elle pointe actuellement au troisième rang mondial dans sa discipline et devrait, si tout se déroule comme prévu, faire partie de la formation canadienne aux JO de Pékin.

Athlètes du programme Sherbrooke International qui aspirent aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin : Tricia Deguire, hockey sur glace

Nicolas Perreault, patinage de vitesse courte piste

Nicolas Beaulieu, ski de fond

Sébastien Beaulieu, surf des neiges

Lyne-Marie Bilodeau, para ski de fond

Alex Boisvert-Lacroix, patinage de vitesse

Kim Boutin, patinage de vitesse courte piste

Jules Burnotte, biathlon

Léo Grandbois, ski de fond

Olivier Léveillé, ski de fond

Jordan Pierre-Gilles, patinage de vitesse courte piste

Patrice St-Louis Pivin, bobsleigh

Marion Thénault, ski acrobatique

Comme tout athlète pratiquant un sport amateur, Marion Thénault doit faire bien plus que s’entraîner plusieurs jours par semaine et compétitionner tout l’hiver. Elle doit constamment trouver des moyens de financer ses entraînements et ses longs séjours à l’étranger.

La Sherbrookoise Marion Thénault s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Pékin en 2022 en ski acrobatique. Photo : courtoisie

« De faire partie de Sherbrooke International en vue des Jeux, ça fait chaud au coeur. [...] En tant qu’athlètes amateurs, on dépend des organisations comme Excellence sportive Sherbrooke. C’est un peu notre travail de trouver du financement, des commanditaires, des organismes qui peuvent nous soutenir. Quand tu te préoccupes de l’argent, c’est du temps que tu passes à ne pas te préoccuper de ton sport. C’est une distraction de plus. », signale Marion Thénault.

D’être capable d’enlever ce stress-là et de savoir que ça va bien aller financièrement, c’est un énorme avantage en vue des Jeux olympiques. Une citation de :Marion Thénault

Marion Thénault pratique par ailleurs son sport depuis 4 ans seulement. Rapidement, elle a bénéficié du soutien des organisations sportives régionales, qui ont flairé son talent au premier regard.

« Ils m’ont dit: Nous, on croit en toi, donc on va t’appuyer, on croit que tu vas te rendre loi. De voir que je me suis qualifiée pour les Jeux, ils étaient super fiers. Ça me faisait vraiment chaud au cœur de voir que non seulement j’ai un appui financier, mais j’ai l’impression d’avoir aussi une famille à Sherbrooke et un support inconditionnel », souligne la skieuse.

Marion Thénault salue également le travail des autres athlètes de Sherbrooke International, qui s’ajoutent à la famille .

Un calendrier chargé, une détermination à toute épreuve

Marion Thénault s’apprête d’ailleurs à effectuer un voyage en Suisse à l’occasion d’un camp d’entraînement pour préparer l’hiver qui l’attend. Par la suite, elle reviendra au Québec où elle s’assurera d’être prête mentalement et physiquement pour la saison de Coupe du monde.

Marion Thénault a remporté sa première Coupe du monde en sauts à Almaty au Kazakhstan. Photo : Twitter FISfreestyle

Sa sélection olympique pour Pékin 2022 débutera en décembre prochain et se terminera le 14 janvier, à Deer Valley, aux États-Unis.

Pour l’instant, elle espère se rendre aux Jeux olympiques et percer le top 6 afin d’accéder à la super finale de sa discipline, ce qui lui donnerait de sérieuses chances de médaille.

Excellence sportive Sherbrooke a également mis sur pied d’autres programmes visant à accompagner les athlètes de l’Estrie au fil de leur carrière. Notamment, l’organisme soutient les sportifs qui aspirent aux Jeux du Québec et du Québec. De plus, il s’affaire à promouvoir la pratique de nouvelles disciplines aux jeunes de la 6e année du primaire.