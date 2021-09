Financement illégal de campagne : Sarkovy condamné à un an de prison

L'ancien président français Nicolas Sarkozy devra purger un an de prison après avoir été déclaré coupable jeudi de financement illégal de sa campagne de 2012, dans l'affaire dite « Bygmalion ».

L'ex-chef de l'État était absent du tribunal correctionnel de Paris lors de la lecture du jugement. Le parquet a requis un an de prison dont six mois avec sursis à son encontre.

M. Sarkozy avait déjà été condamné, en mars, à de la prison ferme pour une autre affaire liée à des écoutes téléphoniques.

Il n'y a pas eu d'emballement de la campagne en 2012, c'est une fable , avait affirmé en juin à l'audience l'ancien chef de l'État français (2007-2011), qui a fait appel du premier jugement, en vertu duquel il doit normalement purger une peine de trois ans de réclusion.

Premier ex-président français condamné à de la prison ferme, Nicolas Sarkozy, 66 ans, nie farouchement dans les deux dossiers, mais l'assure : Je suis habitué à subir ce harcèlement depuis 10 ans .

Celui que les Français surnomment Sarko , et dont la présidence fut marquée par une ligne dure sur la sécurité et l'immigration, avait juré qu'on n'entendrait plus parler de lui , après une humiliante défaite en 2012 face au socialiste François Hollande.

Ses démêlés judiciaires, sa vie médiatique avec l'ex-mannequin franco-italienne et chanteuse Carla Bruni, épousée en 2008, ont fait mentir cette prédiction, tout comme sa popularité toujours forte à droite de l'échiquier politique.

Malgré sa défaite sans appel au premier tour de la primaire de la droite de 2016, son évocation dans les rencontres du parti Les Républicains continue de déclencher des tonnerres d'applaudissements et ses livres se vendent comme des petits pains.