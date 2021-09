Daniel Jensen déclaré coupable du meurtre de Hunter Smith-Straight

Le verdict a été rendu peu avant 21 h mercredi soir.

Daniel Jensen, 34 ans, s’est attaqué au petit Hunter Smith-Straight le 30 octobre 2019. Il l’a poignardé à plusieurs reprises alors qu’il dormait dans sa maison à Winnipeg.

Hunter Smith-Straight a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais est mort quelques jours plus tard.

Au cours du procès, la Couronne a précisé que le petit Hunter a reçu six coups de poignard à la tête et au cou.

Dans sa plaidoirie finale, la procureure de la Couronne, Jennifer Mann, a déclaré que Daniel Jensen a voulu faire du mal à la mère du garçon de la façon la plus cruelle et permanente possible.

Le soir du drame, la mère de l’enfant, Clarice Smith, avait dit à l’accusé qu’elle le quittait. S’en est ensuivie une violente altercation entre les deux.

Il était prêt à blesser quiconque qui croisait son chemin, mais, plus que tout, il voulait blesser Clarice Smith, a affirmé Jennifer Mann. Il savait exactement comment lui faire du mal.

Hunter Straight-Smith avait trois ans quand il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Photo : photo soumise par la famille

Dans sa plaidoirie, Jennifer Mann a affirmé devant la Cour du Banc de la Reine que les preuves contre l’accusé étaient écrasantes et que les témoignages, les preuves ADN et des images de vidéosurveillance renvoyaient tous vers Daniel Jensen.

L’avocat de Daniel Jensen, Bruce Bonney, a fait valoir que la mort du garçon n’avait pas fait l’objet d’une enquête approprié, arguant que la police et la famille de la victime n’ont pas considéré d’autres suspects potentiels.

Selon Bruce Bonney, une autre personne vivant dans la même maison aurait dû faire l’objet d’investigations parce qu’elle a un passé violent et pourrait avoir tué l’enfant.