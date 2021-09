Vaccin obligatoire pour les travailleurs de la santé et ceux des écoles en Nouvelle-Écosse

La pleine vaccination contre la COVID-19 devient obligatoire en Nouvelle-Écosse pour certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleurs de la santé et le personnel des écoles.

Ils ont jusqu’au 30 novembre 2021 pour avoir reçu leurs deux doses de vaccin, a annoncé le gouvernement néo-écossais, mercredi.

Passée cette date, quiconque ne sera pas pleinement vacciné sans raison valable sera placé en congé sans solde et pourrait faire l’objet d’un congédiement.

À lire aussi : La preuve de vaccination complète requise dès le 4 octobre en Nouvelle-Écosse

La vaccination complète devient aussi une condition d’embauche.

La nouvelle règle fait partie des mesures touche quelque 80 000 travailleurs dans la province :

les travailleurs de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et du Centre de santé IWK Izaak Walton Killam ;

; les employés des établissements de soins de longue durée (agréés ou pas) et des organismes de soins à domicile (financés par des fonds publics et privés);

les enseignants et les autres membres du personnel des écoles publiques, les travailleurs des cafétérias des écoles et les chauffeurs d’autobus scolaires;

les employés des centres régionaux pour l’éducation (système scolaire anglophone) et du Conseil scolaire acadien provincial (système scolaire francophone);

les employés des Centres de traitement des troubles de l’audition et du langage de la Nouvelle-Écosse;

les employés des établissements résidentiels et des programmes de jour financés par le Programme de soutien aux personnes handicapées du ministère des Services communautaires ainsi que les employés des programmes de soins de jour pour adultes financés par le ministère des Aînés et des Soins de longue durée;

les employés des établissements gérés par le ministère des Services communautaires et les personnes qui s’occupent du placement des enfants et des jeunes pris en charge par la ministre des Services communautaires (à l’exclusion des placements en famille d’accueil);

les travailleurs paramédicaux, les infirmières et infirmiers de l’hélicoptère-ambulance LifeFlight et d’autres employés des Services de santé d’urgence;

et d’autres employés des Services de santé d’urgence; les médecins et les autres fournisseurs de services aux organismes susmentionnés, comme les coiffeurs et les entrepreneurs.

Parmi les travailleurs notablement exclus de ce nouveau mandat, on compte le personnel des garderies.

Le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, a indiqué que la décision de ne pas les inclure avait été prise en consultation avec le ministère de l’Éducation, qui juge qu’une telle obligation n’est pas nécessaire, puisque les très jeunes enfants sont ceux qui risquent le moins des symptômes sévères de COVID-19 ou une hospitalisation causée par celle-ci.

Réactions des syndicats

La présidente du Syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton, dit apprécier la clarté dont fait preuve le gouvernement dans ce dossier.

Elle disait s'inquiéter que certains centres de soins de longue durée exigent la vaccination de leurs employés, mais que d'autres ne le fassent pas. Cela aurait selon elle pu compliquer la pénurie de travailleurs et la rétention des employés dans ces établissements.

Janet Hazelton recommande aux syndiqués qui ne sont pas encore vaccinés de parler avec leur médecin ou une infirmière praticienne pour prendre la meilleure décision possible.

Au syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, on appuie le mandat provincial de vaccination contre la COVID-19. À ce point-ci, il y a très peu de raisons légitimes de ne pas être vacciné si vous n'avez pas d'exemption médicale , affirme le président du syndicat enseignant, Paul Wozney.

Des démissions?

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, le 8 septembre 2021. Photo : Nicola Davison / Communications Nouvelle-Écosse

Selon Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, le taux de vaccination des travailleurs de la santé est plus élevé que la moyenne de la population.

L’obligation d’être vacciné est néanmoins essentielle, estime-t-il, car les conséquences d’une éclosion de COVID causée par un travailleur non vacciné dans un établissement de santé aurait des conséquences dramatiques .

Nous pourrions perdre de bons travailleurs de la santé qui ne voudront pas se faire vacciner, et c’est dommage. Personne ne veut cela, mais personne ne veut de cette pandémie , a déclaré Tim Houston, mercredi.

Il affirme qu’une majorité d’employés de ce secteur souhaitent une règle stricte sur la vaccination. Un grand nombre de travailleurs de la santé nous ont pressés d’agir de la sorte , dit le premier ministre, qui a récemment parcouru la province pour rencontrer ceux-ci.

Le gouvernement provincial ne fournira pas aux employeurs de fonds pour payer les congés administratifs liés à un refus de se faire vacciner.

Selon les données communiquées mercredi par le ministère de la Santé, il y a 58 763 Néo-Écossais qui ont le droit d’être vaccinés contre la COVID-19, mais qui n’ont reçu aucune dose.

La vaccination a débuté en décembre et s’est progressivement étendue pour être offerte à presque tous les groupes d’âge à la fin mai. Le vaccin est offert aux individus âgés de 12 ans et plus.

Au moins 80 % des personnes admissibles à un vaccin en Nouvelle-Écosse ont reçu au minimum une dose, et près de 75 % sont pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

41 nouveaux cas signalés mercredi

Après le dépistage de 41 nouveaux cas de COVID-19, il y avait mercredi 224 cas actifs connus des responsables de santé publique en Nouvelle-Écosse.

Douze personnes atteintes de cette maladie étaient hospitalisées dans des unités de traitement de la COVID-19, dont deux aux soins intensifs.

Dans la dernière semaine, la COVID-19 a fait trois morts dans la province.