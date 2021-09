Le ministre Pierre Fitzgibbon dit avoir rencontré récemment les dirigeants de Rio Tinto

Le ministre répondait mercredi à une question en Chambre du député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qui lui demandait s'il allait prendre le téléphone pour s'enquérir des plans futurs de la multinationale de l'aluminium pour le Québec.

Plusieurs intervenants demandent de relancer les grands projets comme la seconde phase de l'aluminerie d'Alma ou encore le remplacement des vieilles cuves précuites d'Arvida, dont la fermeture est prévue pour 2025.

Non seulement j'ai pris mon téléphone, en fait, les gens de Rio Tinto ont pris l'avion pour nous rencontrer , a indiqué le ministre.

Il n'a cependant pas été possible de savoir quand cette rencontre a eu lieu, ni qui était impliqué du côté de Rio Tinto, dont les sièges sociaux se trouvent à Londres, en Angleterre, et à Melbourne, en Australie. Une question posée en journée au cabinet du ministre Fitzgibbon est demeurée sans réponse.

Des investissements sont attendus au Complexe Jonquière à Arvida. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Expansion ou décarbonisation

Sylvain Gaudreault a interpellé le ministre alors que le prix de l'aluminium atteint présentement des sommets. Certes, Alcoa et Rio Tinto réalisent que, si les prix vont rester ce qu'ils sont, ils sont intéressés à faire des projets soit d'expansion ou des projets de décarboniser les alumineries existantes, deux projets pour lesquels nous sommes ouverts. Et j'ai offert toute l'assistance requise, et on travaille intensément sur ça , a-t-il poursuivi, après avoir noté l'avantage compétitif que représente l'hydroélectricité. Il avait par contre indiqué qu'il est plus cher de construire de nouvelles usines ici.

Le ministre Fitzgibbon a ensuite parlé de la coentreprise Elysis qui vise à développer un procédé pour fabriquer de l'aluminium sans émettre de gaz à effet de serre. Maintenant, la technologie ne sera pas commercialisable probablement avant trois, quatre ans. On travaille avec Rio Tinto et avec Alcoa, qui sont les deux partenaires d'Elysis, pour voir comment on peut précéder cette implantation-là et peut-être même se servir des cuves existantes et les convertir , a ajouté celui qui a récemment repris son rôle de ministre.

En juillet dernier, Elysis a amorcé la construction de ses prototypes de cuves à l’échelle commerciale à l’unité de démonstration industrielle de l’usine Rio Tinto d’Alma. Les syndicats ont cependant émis des craintes sur de possibles pertes d'emplois que pourrait représenter l'implantation d'une telle technologie, d'autant plus si les anodes ne sont pas fabriquées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les clauses respectées

Par ailleurs, le ministre caquiste a précisé que Rio Tinto respectait toutes les clauses de l'entente renégociée en juillet 2018 par le Parti libéral du Québec et qu'il n'y a donc pas moyen de faire pression sur l'entreprise en évoquant des promesses d'investissements non remplies.

Au cours des dernières années, Rio Tinto a souvent mentionné qu'elle a réservé des sommes importantes pour la mise à niveau de ses installations, comme le remplacement de deux turbines à la centrale Isle-Maligne pour 92 M$ ou la modernisation de son port à La Baie pour 105 M$. Ces deux dernières annonces ont été faites en février et mars 2021.