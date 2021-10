Alaskapox : un virus peu connu, mais peu dangereux, émerge en Alaska

En six ans, quatre cas d’un virus connu sous le nom d’alaskapox ont fait leur apparition dans la région de Fairbanks, en Alaska. Si les scientifiques ont, pour le moment, peu d'informations à son sujet, un expert du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’État affirme qu’il n’y a pas de risques pour la santé publique à ce stade.

C’est en 2015 que le premier cas d’alaskapox a été identifié par un médecin de la région de Fairbanks. Aucun autre cas n'a été détecté jusqu’en 2020, où un nouveau cas a été signalé. Les deux dernières occurrences datent d'août 2021.

Avec seulement quatre cas en six ans, il est difficile de savoir beaucoup de choses sur le virus, affirme l’épidémiologiste Eric Mooring, qui travaille pour le service de santé publique des États-Unis et le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Alaska.

Ce qui est sûr c’est que l’alaskapox se retrouve chez les mammifères, dont les êtres humains, et qu’il fait partie de la famille des orthopoxvirus, une catégorie qui contient notamment le virus variola, à l’origine de la variole ou petite vérole.

L’alaskapox est cependant très différent, car nous n’avons aucune preuve qu’il se transmet d’humain à humain et il ne cause qu’une lésion cutanée, plutôt que des lésions sur tout le corps. Une citation de :Eric Mooring épidémiologiste pour le service de santé publique des États-Unis et le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Alaska

L’apparition cutanée, qui peut durer plusieurs semaines, se traduit par un petit bouton, souvent blanc, qui peut devenir sombre.

La zone d’apparition est souvent accompagnée de rougeurs. Les autres symptômes observés incluent une douleur dans les ganglions lymphatiques, ainsi qu’une fièvre peu élevée et un sentiment général de mal-être .

Le Dr Mooring affirme que si le virus ne constitue pas une menace pour la santé publique, il est tout de même important que la population et les prestataires de soins de santé aient conscience de son existence.

Un lien avec les petits mammifères

Pour l’instant, les scientifiques s'attardent à l’identification de nouveaux cas, ce qui pourrait leur apporter d’autres informations précieuses sur le mode de transmission. Ils s’intéressent aussi aux expositions qui peuvent être liées aux petits mammifères, qui sont les réservoirs naturels des orthopoxvirus .

Parmi ceux-ci, le Dr Mooring cite le campagnol à dos roux, l'écureuil roux ou encore le grand polatouche (une espèce d’écureuil volant).

Jusqu’à présent, pourtant, aucune preuve de contact direct avec ces animaux n’a été observée. Ce n'est pas comme si les gens avaient été mordus par un petit mammifère ou qu'ils s'étaient occupés d'un animal malade ou quelque chose comme ça.

Le grand polatouche peut être porteur de l'alaskapox selon le dr Eric Mooring. Photo : Photo libre de droit

Si le mode de transmission reste flou, il n’en reste pas moins que les quatre cas d’alaskapox ont tous été identifiés pendant la saison estivale, ce qui fait penser aux épidémiologistes qu’il y a un lien avec les activités extérieures, puisque l'été est le moment où les gens sont le plus susceptibles d'entrer en contact avec un virus provenant de petits mammifères.

Même si les espèces porteuses du virus se retrouvent aussi dans une grande partie du Canada, notamment au Yukon, Eric Mooring se veut rassurant, puisque, selon lui, cela ne prouve en rien que le virus lui-même soit plus largement distribué.

Il recommande tout de même au public de pratiquer des mesures d’hygiène basiques, comme se laver les mains et éviter d’approcher les petits mammifères.