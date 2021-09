Fairy Creek : Teal Cedar Products fait appel de la décision de la Cour suprême

Agir autrement [que de faire appel] serait permettre à l'anarchie de régner sur la société civile, et aux campagnes de désinformation de gagner sur les faits , a déclaré la compagnie. Teal Cedar Products condamne les activités dangereuses et illégales des manifestants et des opérations de désinformation par le biais de campagnes sophistiquées et bien financées.

Depuis l'annonce de la décision de la Cour suprême, la pression n'est pas redescendue et toutes les parties campent fermement sur leurs positions. Luke Wallace, un porte-parole du groupe Rainforest Flying Squad, dit que les manifestants ne quitteront pas les camps établis à Fairy Creek.

La décision du juge de la Cour suprême  (Nouvelle fenêtre) Douglas Thompson exhorte le gouvernement à envisager d'autres moyens de régler le différend au-delà de l'injonction, y compris l'utilisation des lois pénales ou provinciales ou même la modification des lois.

Le ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique examine la décision de la Cour et ne fera pas de commentaire puisque la décision peut faire l'objet d'un appel, explique un communiqué ministériel publié avant la publication de la décision de Teal Cedar Products en début de soirée.

La chef provinciale du Parti vert, Sonia Furstenau, a quant à elle déclaré que le juge avait clairement exprimé qu'il appartient au gouvernement de régler les problèmes liés à l'exploitation des forêts anciennes.

Brian Sauvé, le président de la fédération nationale de la police, a déclaré dans un communiqué que les officiers qui ont appliqué l'injonction constituent la mince ligne bleue entre l'ordre et le chaos .