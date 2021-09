Plaintes contre Peter Nygard : huit dossiers soumis à la Couronne il y a 10 mois

L’enquête de la Police de Winnipeg sur ces plaintes a débuté en février 2020.

Nous pouvons confirmer que la Police de Winnipeg a terminé son enquête sur les allégations d’agressions sexuelles faites par Peter Nygard et que les résultats ont été transmis à Justice Manitoba , a affirmé le porte-parole de la police, Jay Murray.

Peter Nygard, âgé de 80 ans, a été arrêté en décembre 2020 dans une maison du quartier Royalwood, à Winnipeg. Il fait face à neuf chefs d’accusation aux États-Unis, dont ceux de racket et de trafic sexuel. Selon un document de cour, les preuves rassemblées aux États-Unis réunissent des témoignages de plus d’une vingtaine de personnes.

Il se trouve maintenant au centre correctionnel de Headingley, juste à l’extérieur de Winnipeg, où il est en détention en attendant son procès en extradition vers les États-Unis.

Le ministère de la Justice ne dit pas si des accusations seront portées contre l'ancien magnat de la mode, ni si la Couronne est toujours occupée à revoir le résultat des enquêtes portant sur les huit plaintes.

Un porte-parole de la province indique dans un courriel qu’aucune accusation n’a été portée contre M. Nygard au Manitoba .

Difficile pour les plaigantes, selon une professeure en droit

Professeure de droit à l’Université du Manitoba, Karen Busby affirme que la période d'attente entre le signalement d’une agression sexuelle à la police et la décision par la Justice de porter des accusations, est éprouvante pour les plaignantes­.

Elles savent que leur crédibilité est mise à l’épreuve. Elles essaient de mettre cette histoire derrière elles, mais elles doivent la garder en tête en raison de la possibilité de devoir témoigner à un procès , explique Mme Busby.

Peter Nygard avait demandé une libération sous caution en janvier et elle lui a été refusée. Son appel de la décision a également été perdu.

En mai, il a porté son combat devant la Cour suprême du Canada, qui a rejeté sa demande. M. Nygard est donc resté en prison dans l'attente des audiences, qui débutent ce vendredi, en vue de sapossible extradition vers les États-Unis.

Une autre procédure judiciaire a été mise en attente jusqu’aux conclusions de l’affaire pénale contre M. Nygard. En février 2020, un recours collectif a en effet été déposé à New York. Dix femmes accusent M. Nygard de viol, d’agression sexuelle et de trafic sexuel et humain. Certaines des allégations remontent à 1977.

Les documents judiciaires relatifs à cette affaire accusent également Peter Nygard d’avoir attiré des filles mineures et des femmes à des fêtes de dorlotage . Il leur aurait, entre autres, promis des opportunités lucratives de mannequinat. Des cadres supérieurs, des dirigeants et des administrateurs de la société Nygard, sont aussi visés par cette action collective alors qu’ils auraient facilité ces agressions sexuelles.

Aucune des allégations contre Peter Nygard n’a été prouvée devant un tribunal. Il les nie toutes et affirme que ces accusations ont été inventées pour ternir sa réputation.

Avec les information de Caroline Barghout