Des jeunes manifestent contre la réforme de la loi 101 à Sherbrooke

Une vingtaine d’étudiants ont manifesté contre la réforme de la loi 101 au Collège Champlain de Lennoxville, mercredi après-midi. L’association étudiante du collège a organisé le rassemblement et a fait circuler une pétition pour dénoncer ce qu’elle juge être une « attaque » au libre-choix.

Le projet de loi 96 limiterait la proportion d’étudiants dans les cégeps anglophones à 17,5 % dans l’ensemble du réseau collégial. Le droit de s’y inscrire resterait en vigueur, mais l’accès serait plafonné.

Ça revient au même, laisse tomber Emma Roberge, vice-présidente de l’association étudiante du collège. Si le gouvernement limite les places et qu’en plus, il priorise les étudiants anglophones, il y a des étudiants francophones qui ne pourront tout simplement plus choisir d’étudier en anglais.

L'étudiante entame sa deuxième année au cégep. Elle a grandi dans une famille bilingue, avec une mère anglophone et un père francophone. Au primaire et au secondaire, elle a étudié en français et c’est aussi la langue qu’elle parle à la maison.

Nous ne sommes pas contre l’ensemble du projet de loi, mais nous sommes contre le fait de limiter les places dans les cégeps anglophones, pour des personnes comme moi , explique-t-elle.

Les étudiants avaient confectionné des affiches en anglais et en français. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Une priorité pour tous les partis

La députée de Québec solidaire à Sherbrooke, Christine Labrie, partage l’objectif du gouvernement du Québec avec sa réforme.

Tous les partis veulent qu’il y ait plus d’étudiants francophones qui choisissent de s’inscrire dans les cégeps francophones , affirme-t-elle.

Par contre, elle n’endosse pas les moyens choisis par le gouvernement pour y arriver. Selon elle, la solution passe par un meilleur financement des cégeps francophones.

Il faut refinancer les cégeps francophones pour qu’ils soient plus attractifs. La proportion du financement doit être égale à la proportion de francophones au Québec. Présentement, ce n’est pas le cas , déplore-t-elle.

Les consultations publiques se poursuivent

Dans les derniers mois, le ministre responsable de la langue française, Simon Jolin-Barrette, a défendu son projet de loi. Il souhaite valoriser la langue française, sans pour autant retirer des droits à la communauté anglophone.

Au mois de mai dernier, François Legault se disait confiant de rassembler la population avec cette réforme. Le premier ministre considère qu’il s’agit d’une étape importante à franchir pour lutter contre le déclin du français au Québec.