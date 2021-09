Cinq arrestations pour vols de véhicules sur la Côte-Nord

Cinq personnes ont été arrêtées, entre le 24 et le 28 septembre, relativement à une vague de vols de véhicules dans les environs de Sept-Îles.

Les faits se seraient déroulés à Sept-Îles dans les dernières semaines, selon la Sûreté du Québec (SQ).

À la mi-septembre, les policiers de la SQSûreté du Québec déploraient une vague de vols de véhicules. À ce moment, 14 voitures avaient disparu, parmi lesquelles 8 ont été retrouvées. Trois d’entre elles avaient été incendiées.

Cinq hommes entre 18 et 28 ans ont été arrêtés. Parmi eux, Gabriel Thibault-Cormier, 18 ans et Jean-François Lejeune, 28 ans, font face à plusieurs chefs d’accusation. Ils ont comparu respectivement à Sept-Îles et à Baie-Comeau, selon ce qu'indique la SQSûreté du Québec .

Les trois autres ont été arrêtés puis relâchés.