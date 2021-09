Le numéro 4 de Guy Lafleur retiré au nouveau domicile des Olympiques de Gatineau

Ancienne grande vedette du Canadien, originaire de Thurso, Lafleur était présent pour assister à la courte cérémonie, malgré son état de santé chancelant. Il semblait sincèrement ému du geste de l’équipe.

Je suis très privilégié d’avoir cet honneur et heureux que l’Outaouais ait décidé de faire ça. C’est ici que tout a commencé pour moi , a rappelé le célèbre numéro 10 du tricolore, qui portait le numéro 4 dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Je veux remercier les Olympiques de m’avoir invité ici. Félicitations pour l’amphithéâtre, c’est extraordinaire! Une citation de :Guy Lafleur, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey

La bannière numéro 4 de Guy Lafleur flottera dans les hauteurs du Centre Slush Puppie de Gatineau avec une vingtaine d'autres bannières. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Lafleur a souligné qu’il veut servir d’exemple pour les jeunes joueurs et les encourager à persévérer dans leurs aspirations. C’est important d’avoir des rêves. J’espère que cet honneur que je reçois ici va les encourager. C’est important de continuer, il faut une relève pour qu’on continue d’être heureux et passionnés , a mentionné le démon blond.

Cherchant son souffle à certains moments, Lafleur a révélé aux médias qu’il commencera un nouveau traitement, le 5 octobre, contre le cancer des poumons.

Je change de traitement , a lancé l’ancien joueur, la voix brisée et les yeux humides. On dit souvent que la vie est un combat et c’est vrai. Il faut continuer à se battre et faire preuve de persévérance.

Guy Lafleur, lors d'une conférence de presse à Gatineau, en septembre 2021 Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Lafleur n’a pas caché que sa présence à Gatineau lui a demandé de grands efforts, mentionnant qu’il était dans une journée pas pire . J’ai le souffle court et j’essaie de me reposer, l’après-midi. C’est pas toujours facile, mais je tenais à être ici , a renchéri Lafleur.

Hommage aux anciens Olympiques

En plus de Guy Lafleur, les Olympiques recevaient plusieurs anciens joueurs dans leur nouveau domicile. Ils ont tous reçu une réplique miniature de la bannière hissée au plafond de l’aréna qui porte leur numéro ou leur nom pour les entraîneurs.

J’ai porté le numéro 10, on m’a dit que j’étais le démon blond des Olympiques de Hull. Je n’aurais pas été ça sans vous M. Lafleur. Merci pour ce que vous avez fait , a dit Jean Poulin, numéro 10 entre 1977 et 1982.

Le fils de l'ancien entraîneur Pat Burns, Jason, a souligné l'importance du moment. Mon père aurait été tellement content d’être réuni avec son ancienne gang, ici, dans cet aréna magnifique. Merci à l’organisation des Olympiques de l’honorer encore une fois.

Le mot fantôme a été prononcé souvent depuis que les Olympiques ont fermé l'aréna Robert-Guertin, le 18 septembre dernier. La plupart des joueurs et des membres de l'organisation espèrent qu'ils feront le voyage jusqu'au Centre Slush Puppie.

Je sais que les fantômes de Guertin étaient ici, ce soir, et j’espère qu’ils vont élire domicile au CSPCentre Slush Puppie . Les partisans vont le faire trembler de la même façon qu’ils ont fait trembler Guertin , a ajouté Sam Lang, qui a porté le numéro 16 entre 1983 et 1986.

J’ai été élevé à côté du Centre Robert-Guertin, maintenant je demeure à côté de Slush Puppie. C’est un très bel amphithéâtre. Une citation de :Marc Saumier, numéro 32, de 1984 à 1986 et en 1987-1988

Le champion de la Coupe Memorial en 1997, Martin Ménard, a pour sa part lancé un appel au retour des partisans qui avaient déserté les Olympiques dans les dernières années avant la pandémie. C’est le temps de remplir le CSPCentre Slush Puppie , d’appuyer l’équipe et d’aller chercher des championnats, s'est exprimé l'ancien attaquant numéro 25, qu'a aussi porté Maxim Talbot.