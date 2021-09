Peu d’options pour s’isoler pour les sans-abri atteints de COVID-19 à Victoria

Il y a encore beaucoup de personnes sans logement, et maintenant beaucoup de ces personnes sont malades ici et n'ont aucun moyen de s'isoler ou de faire quoi que ce soit lorsqu'elles doivent se lever et se déplacer , explique Danika Gambles qui passe la plupart de son temps dans le quartier de Pandora Avenue.

À Victoria, aucune information sur le nombre de sans-abri atteints de la COVID-19 n’est disponible, car la régie de santé de l'île de Vancouver n’a pas déclaré d’éclosion, les exemptant de divulguer les chiffres.

Alyssa Tompkins et son fiancé Michael Bragg ont un revenu, mais il n'est pas suffisant pour payer le loyer de la plupart des logements de Victoria. Alors pour l’instant ils campent et sont sur une liste d’attente.

Le couple explique que lorsque les résidents des campements ont été expulsés le printemps dernier, ils n'ont pas reçu d'offre de logement, car ils dormaient dans leur voiture.

Aujourd’hui, le risque de contracter la COVID-19 et de ne pas pouvoir s’isoler inquiète Alyssa Tompkins. Le plan du couple est d’éviter les personnes malades.

[Sans] nous donner un endroit pour nous isoler [...] , si quelqu'un est malade, cela met tout le monde en danger. Une citation de :Alyssa Tompkins

Michael Bragg et Alysse Tompkins, campeurs au parc Stadacona à Victoria, rangent leur tente pour la journée. Pour respecter les règlements de la ville, ils la remettront en place après 19h. Photo : Ken Mizokoshi/CBC

Le Dr Richard Stanwick, médecin-hygiéniste de la régie de santé de l'île de Vancouver, a déclaré que les tentes ne sont pas des endroits acceptables pour que les gens s'isolent, même s'ils peuvent y rester toute la journée.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, il a assuré que les autorités s’efforcent de trouver un espace où les personnes sans-abri et atteintes de COVID-19 pourraient s'isoler.

Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un domaine qui mérite clairement une attention supplémentaire , a-t-il admis.

D’après les informations de Kathryn Marlow