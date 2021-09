Gilbert Dominique accepte les excuses des évêques, mais juge qu’elles sont tardives

La Conférence des évêques catholiques du Canada a présenté ses excuses, vendredi dernier, aux Premières Nations pour les abus commis dans les pensionnats pour Autochtones. Elle a ensuite proposé 30 millions de dollars pour aider à la réconciliation.

Gilbert Dominique croit toutefois que ces excuses sont un bon point de départ.

Les excuses, on les reçoit bien, malgré qu'on considère qu'elles arrivent un peu tard, mais nous sentons les évêques sincères dans leur démarche et nous les sentons également solidaires pour la prochaine phase, si on veut, de notre processus de guérison. C'est la phase de réparation , a formulé le chef Dominique.

La communauté innue du Lac-Saint-Jean a autrefois accueilli le pensionnat de Pointe-Bleue, le dernier à fermer ses portes au Québec en 1980. Le site abrite aujourd'hui l'école secondaire Kassinu Mamu, où la culture autochtone est enseignée et transmise avec fierté.

Les pensionnats avaient été mis sur pied par le gouvernement du Canada pour assimiler les Autochtones, d'abord à l'époque du premier premier ministre du Canada, John A. Macdonald. Pendant des décennies, les enfants autochtones y étaient amenés. Plusieurs n'en sont jamais revenus, comme l'avait notamment raconté l'ancien avocat criminaliste innu, Armand MacKenzie, au micro de Catherine Doucet en juin dernier lors de l'émission Place publique. Il avait évoqué le souvenir d'une tante qui n'avait pas regagné la communauté de la Côte-Nord après son départ pour ce qui s'appelait alors Pointe-Bleue, devenue aujourd'hui Mashteuiatsh.

Rappelons que l'été dernier, plusieurs corps d'enfants non identifiés ont été retrouvés en périphérie de pensionnats dans l'Ouest canadien.

Avec Annie-Claude Brisson