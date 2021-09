Une journée symbolique, mais importante pour les Mi’kmaq

Le chef accueille cette journée, qui commémore les survivants des pensionnats pour Autochtones, sans naïveté ni cynisme.

On est contents que le gouvernement fédéral ait organisé une journée pour faire la reconnaissance ceux qui ont souffert, mais on n’oublie pas ce qui s’est passé, dit-il. Ça fait partie de notre histoire malgré que c’est pas nécessairement glorieux.

Le chef accueille cette journée, qui commémore les survivants des pensionnats pour Autochtones, sans naïveté ni cynisme. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Comme beaucoup d’autres, il estime qu’il faudra du temps pour changer les choses. Ça va prendre de la discussion et de la sensibilisation , affirme-t-il.

On peut pas simplement mettre des œillères pour pas voir ce qui s'est passé. Il faut le reconnaître et l'accepter. Une citation de :John Martin, chef de la communauté de Gesgapegiag

John Martin reconnaît les efforts consentis par le gouvernement fédéral comme la Commission royale sur les peuples autochtones, il y a une vingtaine d’années et la plus récente Commission vérité et réconciliation. Beaucoup de choses sont sorties de là , dit-il.

Le chef aimerait que ceux qui sont au pouvoir profitent de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour réfléchir aux anciennes politiques qui ont causé des torts aux Premières Nations. Ce serait important qu’ils fassent une réflexion, pas juste profiter d’un congé , souligne-t-il.

Une souffrance toujours bien présente

John Martin rappelle que la souffrance est toujours bien réelle dans sa communauté, surtout pour certains membres plus âgés. On a subi des choses assez sévères dans la communauté même, raconte-t-il. Les plus vieux allaient à l’école dans la communauté gérée par des sœurs. Je me souviens très bien de ça. On a été battus pour avoir parlé notre langue dans les classes.

La création du nouveau jour férié fédéral a été approuvée par le Parlement quelques jours après la découverte d'environ 200 lieux de sépulture potentiels, probablement d'enfants, sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Il revient aussi sur les histoires d’horreur rapportées sur les pensionnats. L’objectif était de tuer l’Indien dans l'enfant , se désole-t-il.

Prêt à reconnaître que ces événements appartiennent au passé, il estime qu’il faut aller de l’avant, mais pas sans une réconciliation, des deux côtés.

Il soulève également les graves injustices, bien actuelles, qui frappent durement certaines communautés qui ne disposent toujours pas d'eau potable. Il reste encore beaucoup de travail à faire, considère-t-il. Il faut regarder les politiques du passé et leurs impacts et les prendre en considération pour les politiques futures.

Par ailleurs, John Martin dit avoir suggéré au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, de développer un programme d’histoire en collaboration avec les Premières Nations du Québec pour expliquer vraiment ce qui s’est passé. Il croit qu’il faut travailler avec la jeunesse.

La population non autochtone plus ouverte

Du côté des membres de la communauté, il sent un désir d’aller de l'avant. Mais les traumatismes demeurent bien présents. Ce sont surtout des choses générationnelles vécues qui restent à l'intérieur, explique-t-il. Si tu n’as pas eu d'aide pour passer à travers, ça a des impacts sur ta façon d’être.

Les jeunes commencent à entendre la vérité. On peut dire que ça les blesse. Ç’a été tabou depuis trop longtemps. Une citation de :John Martin, chef de la communauté de Gesgapegiag

Du côté de la population non autochtone en général, John Martin dit percevoir plus d’ouverture que chez certains élus. Il y a des élus avec qui on s'entend bien, mais des fois il y a encore un gros manque , constate-t-il.

Des membres de la communauté de Gesgapegiag rassemblés pour réciter des chansons et des prières à la mémoire des enfants disparus. (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Il tient à ce que se poursuivent les initiatives de collaboration entre Mi’kmaq, francophones et anglophones.

On apprécie beaucoup quand on nous contacte pour avoir des informations sur nous , mentionne-t-il.

Des marches et la couleur orange pour souligner la Journée

À Gesgapegiag, un rassemblement est prévu en avant-midi à l'école pour cette journée. Le chef John Martin doit prendre la parole. Une marche partira de l’école pour se terminer au terrain du pow-wow.

À Gaspé, la communauté de Gespeg a aussi organisé une marche pour la vérité et la réconciliation

Le départ sera donné à l'aréna à 13 h 30, et les marcheurs, guidés par le chef et les membres du Conseil, se rendront jusqu'à la Place Jacques-Cartier.

Les enfants déposeront des pierres de couleur orange autour du Wigwam, au Berceau du Canada, afin de commémorer les victimes des pensionnats.