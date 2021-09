Mitsou sera juge invitée à Canada’s Drag Race

La chanteuse et animatrice Mitsou fait partie des personnes invitées à se joindre aux juges pour la deuxième saison de l’émission Canada’s Drag Race : que la meilleure gagne!, qui sera diffusée sur Crave à partir du 14 octobre.

Le jour divin est presque arrivé : je pourrai enfin être semi-admirée par mes adolescentes! , a réagi Mitsou dans un texte publié sur le site de Mitsou Magazine.

C’est tout un honneur que l’on m’ait offert mon mot à dire dans la compétition! , a-t-elle ajouté.

Mitsou a précisé qu’elle participera à une émission bien spéciale [de Canada’s Drag Race : que la meilleure gagne!] plus tard cet automne .

Ce concours télévisuel de drag queens est la version canadienne de RuPaul’s Drag Race, créée en 2009 par RuPaul aux États-Unis.

Une chanson de Mitsou écrite par RuPaul

Dans son texte, Mitsou rappelle que RuPaul lui a écrit la chanson Everybody Say Love, qui figure sur son album Tempted, lancé en 1993.

« RuPaul était alors la reine des dance floors avec son hit Supermodel (You Better Work), mais avait pris le temps de venir m’encourager en studio alors que je travaillais avec son réalisateur fétiche et ami Jimmy Harry », a raconté la chanteuse québécoise.

Plusieurs autres artistes, dont la photographe et réalisatrice Caitlin Cronenberg, la comédienne et humoriste Emma Hunter ainsi que l’autrice-compositrice-interprète Fefe Dobson, ont été invités à devenir juges le temps d’une émission.

Rappelons que le jury permanent est composé de la drag queen Brooke Lynn Hytes, du styliste Brad Goreski, de l’actrice Amanda Brugel et de l’animatrice Traci Melchor.

Quatre candidates québécoises

La semaine dernière, Canada’s Drag Race : que la meilleure gagne! avait dévoilé la liste des drag queens participantes à cette deuxième saison.

La drag queen québécoise Adriana Photo : Bell Média

Quatre des douze concurrentes en lice cette année sont des Québécoises âgées entre 26 et 35 ans : la Montréalaise d’origine asiatique Suki Doll, la candidate de Québec Océane Aqua-Black, la designer et maquilleuse montréalaise d’origine grecque Pythia et Adriana, une Colombienne qui a immigré à Québec à l’âge de 16 ans.