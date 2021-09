Le congrès de la FQM marque-t-il le retour des grands événements à Québec?

Le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui s’ouvre jeudi à Québec, est le premier grand rassemblement du genre à se tenir dans la capitale en plus de 18 mois. Les organisateurs y voient une occasion rêvée de démontrer qu’il est possible de présenter des événements d’envergure en temps de pandémie sans compromettre la santé et la sécurité des participants.

Jusqu’à samedi, des centaines d’élus réunis au Centre des congrès de Québec et venus des quatre coins de la province échangeront sur les enjeux prioritaires du monde municipal . Les impacts de la crise sanitaire et les solutions à y apporter seront au cœur des discussions.

L’événement est le résultat d’une étroite collaboration entre la FQMFédération québécoise des municipalités , le Centre des congrès de Québec et la santé publique qui s’est amorcée il y a plusieurs mois.

3 congrès en 1

Afin de veiller au strict respect des mesures sanitaires , le nombre de participants a été limité à 750 personnes réparties en 3 bulles indépendantes les unes des autres.

Il y aura trois bulles [...] regroupant chacune 250 participants. Donc, on fait en sorte que les participants de chacune de ces bulles-là n'auront pas l'occasion de se croiser au cours du congrès pour éviter une éclosion majeure si jamais quelqu'un avait la COVID , explique en entrevue à Radio-Canada le président du Congrès 2021 de la FQMFédération québécoise des municipalités et maire de McMasterville, Martin Dulac.

Martin Dulac affirme que la FQM est heureuse de participer à la relance économique de Québec en y présentant son 79e congrès annuel. Photo : Radio-Canada

Les élus devront fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 et porter le masque de procédure lors de leurs déplacements à l’intérieur du centre. Celui-ci devra être changé au courant de la journée. De plus, les micros et les lutrins seront désinfectés entre chaque interlocuteur qui prendra la parole durant le congrès.

Étant donné le contexte de la pandémie, l’organisation du congrès demande trois fois plus de travail, alors que nous avons trois fois moins de participants qu'à l'habitude. Une citation de :Martin Dulac, maire de McMasterville et président du Congrès 2021 de la FQM

C’est facile

Malgré les restrictions imposées par la santé publique, la Société du Centre des congrès de Québec n’a pas eu trop de mal à organiser le rassemblement annuel de la FQMFédération québécoise des municipalités , souligne son président-directeur général.

On tient parfois 4 événements de 1500 personnes [chacun] en même temps sur les 4 étages [avec des participants] qui ne se rencontrent pas et des sorties différentes. Quand on a 3 salles de 250 [personnes] c'est facile [...] Nos coordonnateurs ne s'endormiront pas entre les bulles, mais ça va être proche , mentionne Pierre-Michel Bouchard.

Le nombre de participants au congrès a été limité à 750 pour respecter les mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Il s’attend à ce que le premier ministre François Legault et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, tous deux invités à prononcer une allocution devant les élus municipaux, pourront constater d’eux-mêmes la facilité avec laquelle des organisations comme la sienne arrivent à appliquer les mesures sanitaires.

Je pense que c'est vraiment l'événement type d'une relance pensée et réfléchie avec l'accord des autorités. Une citation de :Pierre-Michel Bouchard, PDG, Société du Centre des congrès de Québec

Pierre-Michel Bouchard soutient que le Centre des congrès de Québec n’aurait aucun mal à organiser des événements réunissant plus de 250 personnes tout en respectant les mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

Le patron du Centre des congrès s’autorise même à rêver d’un éventuel rehaussement des capacités d’accueil des événements publics.

Peu de gens connaissent notre réalité [...] Quand ils vont la voir au grand jour, on espère qu'ils vont revenir sur certains de leurs critères puis qu’ils vont nous permettre de sortir du carcan du 250 [personnes].

Interdépendance

Pierre-Michel Bouchard rappelle que son organisation génère chaque année des retombées de 130 millions de dollars pour la région de Québec. Elle contribue, dit-il, à la santé financière de plusieurs secteurs d’activité.

Les membres de deux bulles différentes ne se retrouveront jamais dans la même salle au même moment. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Si je n'ai pas d'événements, c'est des restaurants qui ne rouvrent pas en ville [...] c'est des gens qui ne font pas de montage de salles, des gens qui ne servent pas dans les banquets. Donc, c'est une industrie qui vit l'une sur l'autre. On est tous dans la même chaîne alimentaire puis on a hâte de recommencer , confie-t-il.

Le présentiel demeure incontournable

Si la pandémie a forcé le monde du travail à recourir davantage aux visioconférences et autres moyens de télécommunication, Martin Dulac croit que les réunions virtuelles ont montré leurs limites.

Avec le temps, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Il y a des discussions de corridors où, parfois, vont se régler certains dossiers qui ne sont pas possibles avec le virtuel , fait valoir le maire de McMasterville.

Les indications invitant au respect des règles sanitaires sont omniprésentes au Centre des congrès de Québec. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Il ajoute qu’après 18 mois à subir la pandémie, isolés de leurs collègues, les élus municipaux ont plus que jamais besoin de ce contact humain, d’autant que le congrès leur permettra d’échanger sur les meilleures pratiques visant à juguler les effets de la crise sanitaire.

Pierre-Michel Bouchard abonde dans le même sens. Les gens ont hâte de se voir en chair et en os. Le télétravail va rester pour des choses, des relations plus privées entre les clients, mais l'homme est un être grégaire. Tout le monde veut se rencontrer , insiste le PDGprésident-directeur général .