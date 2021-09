Ben Mulroney quittera Your Morning, la matinale de CTV

M. Mulroney a indiqué mercredi qu'il voulait se concentrer sur une nouvelle carrière en développant des projets, notamment en fiction. Il tirera sa révérence de l'émission matinale vendredi.

Ben Mulroney s'était joint à CTV en tant que journaliste culturel pour Canada AM en octobre 2001, avant de coanimer l'émission de potins artistiques eTalk, dès sa première saison en 2002.

M. Mulroney a également été de l'équipe de CTV lors des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver.

Il a aussi fait des reportages sur le divertissement et les vedettes pour les nouvelles à CTV, et il a animé Canadian Idol pendant six saisons, toujours sur CTV. Il était devenu coanimateur de Your Morning dès son lancement en 2016.