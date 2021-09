Délestage massif en Alberta : « On veut juste que Zav puisse avoir une vie normale »

Dans la cour familiale à Calgary, Xavier Mathieu court, saute, se balance et joue dans son carré de sable. Rien de plus normal pour un garçon de quatre ans, mais même ses grimaces espiègles n’arrivent pas à effacer l'angoisse de ses parents, Sara et Jean.

Xavier souffre d’épilepsie et de sclérose hippocampique. Il aurait dû être opéré au cerveau depuis un mois, mais, à cause du délestage massif dans le réseau albertain de la santé, lui et ses parents doivent prendre leur mal en patience, comme des milliers d’autres Albertains.

Pour le petit garçon, le temps presse. Seule une intervention chirurgicale peut stopper pour de bon ses crises, alors que chaque nouvel épisode d’épilepsie cause des lésions permanentes.

Le plus souvent il a des crises, le plus son cerveau grandit avec une partie qui est morte. Chaque crise tue de plus en plus son cerveau. Une citation de :Sara Mathieu

Le neurochirurgien veut l’opérer depuis le 1er septembre, mais il est impossible en ce moment de trouver des infirmières pour l’assister. Une conséquence directe du nombre record d’hospitalisations liées à la COVID-19 dans la province.

La mère de Xavier, Sara Mathieu, implore les Albertains qui ne l'ont pas fait encore d'aller se faire vacciner. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Il n’y a pas assez de personnes pour prendre soin de lui non seulement durant la chirurgie, mais aussi après, parce qu’il doit passer environ une semaine à l’hôpital avant de retourner à la maison , explique la maman de celui que ses parents surnomment affectueusement Zav .

Atteint d’épilepsie depuis l'âge de neuf mois, Xavier subit déjà les effets de la maladie qui attaque son cerveau.

On voit de petites choses, comme la perte de mémoire ou la perte de mots , illustre Mme Mathieu, qui est en arrêt de travail pour s’occuper de son fils à temps plein.

Des milliers de familles dans la même situation

L’Alberta doit imposer le délestage dans ses hôpitaux depuis déjà un mois. La situation pandémique s’est dégradée à un tel point que, depuis deux semaines, toutes les interventions chirurgicales non urgentes sont reportées.

Au quotidien, ce sont maintenant 75 % des chirurgies dans la province qui sont remises à plus tard. Même des interventions pour le cancer sont repoussées.

Impossible de savoir exactement combien d’opérations ont déjà été annulées, mais la province confirme que des milliers d’entre elles devront être reprises.

C’est une décision extrêmement difficile à prendre et nous sommes profondément désolés pour tous les patients et leurs familles. Les patients touchés seront contactés par Services de santé Alberta , indique par courriel Kerry Williamson, un porte-parole de l’agence provinciale de santé.

L'hôpital pour enfants de l'Alberta à Calgary, où le petit Xavier doit être opéré. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

La famille Mathieu a du mal à accepter que l’Alberta ait pu se retrouver dans une situation aussi grave, alors que d’autres provinces ont su mieux contenir la quatrième vague.

Franchement, j’ai honte. Je trouve que notre gouvernement a vraiment fait un très mauvais travail pour gérer tout ça , laisse tomber Sara Mathieu.

La mère de deux enfants presse tous les Albertains qui ne l’ont pas encore fait d’aller se faire vacciner. Chaque dose est importante, dit-elle.

Même si tu penses qu’une personne qui va se faire vacciner n'a pas un grand impact, ce n’est pas vrai. Une citation de :Sara Mathieu

Si elle prend la parole publiquement, c’est pour son fils et tous les Albertains dans la même situation, dit Sara Mathieu.

Je trouve ça vraiment injuste, non seulement pour Zav, mais pour tous les enfants qui sont malades, les gens qui ne peuvent pas avoir une chirurgie du dos ou du genou. [...] À ce point-ci, ce n’est pas juste de regarder [la pandémie] comme causant des morts ou non. C’est une question de qualité de vie. On veut que mon fils et tous les Albertains aient une bonne qualité de vie.

Le petit Xavier Mathieu joue dans son carré de sable. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Sara et son mari Jean s’accrochent à l’espoir de recevoir l’appel tant attendu leur annonçant que Xavier peut être opéré.

On veut juste que Zav puisse avoir une vie normale [...] j’espère qu’il pourra conduire une voiture, qu'il va finir l’école, qu'il va se marier, mais selon ce que [les médecins] expliquent, si les crises continuent, il va perdre différentes capacités.

Pour la famille Mathieu et des milliers d’autres, chaque journée qui passe avant l'opération en est une de trop.