COVID-19 : l’Alberta demande 20 000 doses du vaccin Janssen à Ottawa

Selon Jason Kenney, des résidents des régions rurales où le taux de vaccination est faible attendent que le vaccin de Janssen soit disponible pour se faire vacciner.

Jusqu’à maintenant, 83,4 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 74,2 % sont pleinement vaccinés.

En conférence de presse mardi, Jason Kenney a d'ailleurs affirmé que la COVID-19 se propage plus rapidement dans les zones rurales de l'Alberta où le taux de vaccination est faible.

Dans un communiqué de presse, la province affirme que Justin Trudeau a répondu qu'il serait heureux d'aider l'Alberta.

Le vaccin Janssen est un vaccin à vecteur viral qui ne requiert qu’une seule dose, contrairement à ceux aux trois autres vaccins déjà approuvés au pays, Pfizer-BioNtech, Moderna et AstraZeneca, qui eux en requiert deux.

Il a été autorisé par Santé Canada au mois de mars et peut être administré aux personnes de 18 ans et plus.

34 décès supplémentaires

Dans son bilan de mercredi, les autorités sanitaires indiquent avoir identifié 1682 nouveaux cas de COVID-19 et 34 décès supplémentaires. Ces dernières morts portent le nombre total de décès liés au virus en Alberta à 2697.

La province compte 20 306 infections actives à la COVID-19.

Actuellement, 1084 personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 268 aux soins intensifs.

La moyenne du taux de positivité de la province au cours des sept derniers jours est de 10,98 %.