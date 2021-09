16 nouveaux cas de COVID-19 mercredi à Terre-Neuve

Les autorités de santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador identifient un nouveau regroupement de cas de COVID-19 en lien avec l’éclosion qui a commencé plus tôt ce mois-ci à Baie Verte.

Cette nouvelle grappe est composée de 22 cas confirmés à Bishop’s Falls.

Jusqu’à maintenant, il y a eu 83 cas liés à la grappe à Baie Verte, et 52 liés aux communautés de Twillingate et New World Island.

Hospitalisations en hausse

Le gouvernement provincial confirme mercredi la découverte de 16 nouveaux cas de COVID-19.

À l’exception d’un dans l’est de la province, ils ont tous été dépistés dans la région centrale de l’île de Terre-Neuve.

Il y avait mercredi sept personnes atteintes de COVID-19 qui étaient hospitalisées dans la province. C'est trois de plus que signalés la veille, et le total le plus élevé en près de sept mois.

Deux de ces personnes se trouvaient aux soins intensifs.

On recense 164 cas actifs de la maladie à travers Terre-Neuve-et-Labrador, dont 148 dans la région centrale de Terre-Neuve.

Selon le ministère de la Santé, il y a aussi quatre cas qui sont présumés positifs et restent à confirmer.

Dans les dernières 24 heures, 1556 tests de dépistage ont été effectués, selon les données provinciales.

Vaccination

En date du 28 septembre, 88 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et plus de 80 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.