Marie-Josée Savard promet de gouverner sans « belle-mère »

Les électeurs qui craignent de maintenir indirectement Régis Labeaume au pouvoir en votant pour Marie-Josée Savard peuvent dormir tranquilles : le maire sortant n’a aucunement l’intention de s’immiscer dans la gestion de la Ville une fois à la retraite, et ce, même si sa dauphine devait lui succéder.

Je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là, mais vraiment pas [...] Il me l'a dit plusieurs fois. Il est fatigué, il a hâte d'être à la retraite et il me fait entièrement confiance pour la suite , affirme la principale intéressée en entrevue avec l’animateur du Téléjournal Québec, Bruno Savard.

La candidate à la mairie reconnaît qu’elle n’hésitera pas demander conseil à Régis Labeaume si les citoyens décident de lui confier les rênes de l’Hôtel de Ville. Marie-Josée Savard prévient toutefois que son mentor va demeurer en retrait.

Il ne jouera pas à la belle-mère ni au beau-père. Je peux vous en assurer [...] La preuve, c'est que depuis que la campagne est lancée, ce n'est pas le cas , fait-elle valoir.

S’il y avait un moment où [M. Labeaume] aurait dû jouer ce rôle-là, c'est maintenant. Alors, je ne vois pas comment, au lendemain des élections, il voudrait prendre ce rôle-là, bien au contraire. Une citation de :Marie-Josée Savard, candidate à la mairie de Québec

Marie-Josée Savard a l'intention de se démarquer de Régis Labeaume si elle est élue à la mairie (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

D’ici vendredi, Bruno Savard va rencontrer un à un les principaux candidats à la mairie de Québec. Il va s’entretenir, dans l’ordre, avec Jean Rousseau, Bruno Marchand, Marie-Josée Savard, Jean-François Gosselin et Jackie Smith.

Se démarquer dans la continuité

La conseillère sortante du district de Cap-Rouge–Laurentien ne s’en cache pas : elle se présente comme la candidate de la continuité, un choix entièrement assumé. Elle compte néanmoins se démarquer de son prédécesseur auprès des électeurs.

Je suis fière du bilan de l'équipe, de l'administration avec qui je suis encore aujourd'hui. Alors, c'est de dire [aux citoyens] : "on a fait nos preuves, on vous a déjà démontré notre volonté puis soyez assurés qu'on va continuer dans ce sens, mais bien sûr, maintenant, avec [...] une autre personne à la tête, donc une autre approche aussi" , insiste Marie-Josée Savard.

Invitée par Radio-Canada à choisir le lieu de l’entrevue, Marie-Josée Savard a arrêté son choix sur l’École Sans-Frontière, l’établissement qu’elle fréquentait au primaire. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Pour celle qui aspire à succéder à Régis Labeaume, continuité rime également avec authenticité.

Le plus grand défi quand on est en politique, c'est de rester authentique et de rester soi-même. J'ai réussi jusqu'à présent, alors, j'ai très confiance de pouvoir continuer , lance la candidate.

J'aime cette ville-là

Elle croit que les huit années qu’elle a passées au comité exécutif lui ont permis de bien comprendre le fonctionnement de la machine municipale et les principaux enjeux de la Ville de Québec. L’aspirante mairesse y voit un avantage non négligeable.

D'avoir participé à plusieurs grands projets à la Ville, ça me donne cette grande confiance-là qui fait qu'aujourd'hui, je me sens prête d'aller vers les citoyens et leur dire : j'ai envie de vous représenter parce que j'aime cette ville-là, j'aime travailler pour vous. Une citation de :Marie-Josée Savard, candidate à la mairie de Québec

Marie-Josée Savard est consciente que la prochaine administration devra gérer les irritants liés à l’implantation du tramway (archives). Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Être à l’écoute

La vice-présidente du comité exécutif s’attend à ce que l’implantation du tramway, qui va amener son lot d’irritants, représente l’un des principaux défis de la prochaine administration qui sera élue le 7 novembre.

Ce défi, Marie-Josée Savard dit être prête à le relever. Pour y parvenir, elle entend miser avant tout sur la communication.

La première chose qu'on se doit lorsqu'on est conseiller municipal, et je le sais parce que je l'ai été pendant huit ans, c'est déjà d'avoir un contact avec le citoyen, de communiquer avec lui, de l'écouter puis essayer d'amener des solutions. C'est sûr qu'on n'a pas des réponses pour tout, mais déjà, en partant, de prendre le temps [d’échanger], moi, je pense que c'est le secret , confie-t-elle.

