Steve Lussier lance sa campagne à la mairie de Sherbrooke

En conférence de presse, celui qui avait été élu maire de Sherbrooke en novembre 2017 a mis l'accent sur plusieurs grands thèmes, qu'il souhaite traiter en priorité s'il obtient un deuxième mandat.

Voici les principaux :

Développement économique

Le candidat a débuté son discours en réitérant sa volonté de faire de Sherbrooke la ville la plus prospère de la province. Il avait également fait part de cette intention lors de la précédente campagne électorale, en 2017. Selon lui, Sherbrooke doit devenir un modèle pour toutes les futures zones innovantes du Québec .

On est sur une belle lancée actuellement, il y a une multitude de projets qui ont déjà commencé à lever un peu partout à travers Sherbrooke. On a qu'à penser au centre-ville, une modernisation complète qui est en train de se faire actuellement. Des zones technologiques qui seront au rendez-vous aussi. On veut garder notre savoir, on veut garder nos jeunes à Sherbrooke , a-t-il ajouté.

Logements sociaux

Alors que Sherbrooke a traversé, cet été, une crise du logement sans précédent, Steve Lussier a annoncé clairement ses intentions sur ce plan. Il propose de créer 125 logements par année s'il est élu. Son adversaire, Évelyne Beaudin, a quant à elle promis près du double de logements sociaux construits annuellement. Le maire sortant croit que son plan est tout de même assez ambitieux.

Il faut penser aussi à la capacité de réalisation. Lorsque je me suis installé à la table à dessin, j'ai regardé, j'ai fait beaucoup d'appels à savoir ce qu'on pouvait faire comme réalisations. [...] J'ai interpellé les entrepreneurs à travers la ville afin qu'ils viennent investir chez nous, mais également rénover des logements pour les transformer en logements abordables , a expliqué le candidat à la mairie.

Plus d'une centaine de logements abordables seront construits bientôt à Sherbrooke. Une citation de :Steve Lussier

Environnement

Steve Lussier a également identifié le développement durable comme enjeu prioritaire de sa campagne électorale. Il dit vouloir prendre de sérieux engagements environnementaux s'il est réélu. Il souhaite notamment favoriser l'achat local et encourager l'implantation de serres urbaines ou de jardins communautaires sur le territoire.

En matière de mobilité durable, nous devons réduire absolument les gaz à effet de serre. Je mise entre autres sur l'électrification de nos transports en passant par les autobus de la Société de transport de Sherbrooke, les véhicules municipaux également, avec un échéancier très réaliste. Je vais suivre ce dossier avec attention , a-t-il souligné avant d'exprimer sa volonté de réduire le nombre de déchets prenant le chemin du site d'enfouissement sur le territoire sherbrookois.

Le maire sortant assure qu'il sera le plus actif possible auprès des citoyens lors du prochain mois, en vue du scrutin du 7 novembre. Ses adversaires, Luc Fortin et Évelyne Beaudin, ont déjà amorcé leur campagne électorale.