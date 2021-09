Agression sexuelle à l’école au Yukon : gérer l’après

C’est en novembre 2019 que Nicole Morgan, la sous-ministre à l'Éducation a été informée des allégations d'agressions sexuelles portées contre l’assistant professeur William Auclair-Bellemare. Nous avons rapidement pris des mesures et travaillé avec la GRCGendarmerie royale du Canada à l’époque , affirme-t-elle.

À partir de là, la procédure judiciaire a suivi son cours concernant le cas en question. La GRCGendarmerie royale du Canada a reconnu des manquements, de très très graves erreurs , comme les lacunes dans les communications avec l’école et l'absence d'enquête auprès des familles pour chercher d’éventuelles autres victimes.

Nous [le ministère de l'Éducation] n’avons pas communiqué plus largement en 2019 de par notre compréhension de l’ordonnance de non-publication mise en place à l’époque , explique Nicole Morgan.

La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) n’a donc pas été informée de l’affaire. Ce n’est que le 13 septembre 2021, presque deux ans plus tard, que Marc Champagne, le directeur de la CSFYCommission scolaire francophone du Yukon , apprend que l'agresseur était un de ses anciens employés.

La CSFY et son directeur, Marc Champagne, n'ont pas été informés de l'affaire par le ministère de l'Éducation lorsque ce dernier en a pris connaissance en novembre 2019. Photo : Radio-Canada / Laureen Laboret

Interrogé par Radio-Canada au sujet de ce manque de communication, Marc Champagne affirme qu’il est clair que cet incident-ci doit être étudié.

Quant à la suite à donner, il s’agira de tirer les conclusions avec le ministère de l’Éducation. Je pense qu’il y a des leçons à apprendre dans tout ça pour le système, mais ce travail-là reste à faire donc à ce point-ci je ne suis pas encore dans une position pour parler de changements qu’on voudrait avoir ou de mesure à mettre en place .

Aucun système d’embauche n’est parfait , dit le directeur du CSFY

La question du recrutement est au cœur des préoccupations. Comment un prédateur sexuel a-t-il pu intégrer le système éducatif yukonnais et ainsi se retrouver en mesure de passer à l’acte?

Ryan Sikkes, le sous-ministre adjoint à l’éducation, assure que le Yukon respecte le protocole standard de l'industrie pour l’embauche des enseignants. Une vérification du casier judiciaire est effectuée ainsi qu’une autre démarche : la vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables. Ce processus est répété à chaque mutation des employés , indique-t-il.

Marc Champagne ne pointe pas non plus du doigt des lacunes dans le recrutement. Ce qu’on a en place est un bon processus, déclare-t-il. On fait certainement le travail nécessaire au niveau des références et vérifications des antécédents judiciaires. Aucun système d’embauche n’est parfait, mais c’est certain qu’on va collaborer avec le ministère pour voir s’il y aurait des changements à mettre en place.

La vérification des antécédents a d’ailleurs ses limites puisque la majorité des agresseurs d’enfants n’ont pas de casier judiciaire, selon le Centre canadien de protection de l'enfance.

À la question de la vérification des antécédents s’ajoute aussi celle de la formation du personnel. Des formations sur la mise en place de pratique sécuritaire existent comme celles fournies par le centre de protection de l’enfance, et pourraient être dispensées par l’Association des enseignants du Yukon par exemple, mais pour son président, Ted Huppé, elles sont actuellement impossibles à mettre en place à cause du manque d’effectif.

Oui nous serions très intéressés par toute formation qui pourrait empêcher ce genre de chose d’arriver à nouveau. [Toutefois,] le nombre de postes vacants dans nos écoles nous empêcherait de mettre en place la moindre formation et pas seulement dans ce cadre. Toutes les activités de développement professionnelles sont sur pause à cause du manque d'enseignants sur appel , affirme-t-il.

Selon le président de l’Association des enseignants du Yukon, ce sont 45 postes d’enseignants et d’assistants qu’il faudrait pourvoir en ce moment.