Tramway, trambus, gratuité : Transition Québec voit grand pour le transport en commun

Ligne de tramway vers Charlesbourg, trambus vers l’ouest, fin de la circulation automobile sur le pont de Québec et gratuité pour tous, la cheffe de Transition Québec ne manque pas d’ambition pour le transport en commun dans la capitale.

Pour réaliser tous ces projets, Jackie Smith mettrait d’abord la hache dans le projet de 3e lien entre Québec et Lévis et récupèrerait l’enveloppe de 10 milliards de dollars pour développer solutions de transport plus écologiques.

Même un 3e lien qui entièrement dédié au transport collectif, tel que proposé par Démocratie Québec, ne l’intéresse pas. Il n'y a pas d'étude qui démontre le besoin , tranche-t-elle.

Jackie Smith reprend à son compte des pans importants du réseau structurant de transport en commun de Québec qui ont été abandonnés au fil du temps. En tête de liste, Transition Québec veut aller de l’avant avec une ligne de tramway vers Charlesbourg, abandonnée récemment au profit de D’Estimauville, et avec un trambus sur une voie dédiée au centre du boulevard Charest, mis de côté en 2020 pour des considérations budgétaires.

La cheffe s’engage aussi à construire les deux remontées mécaniques, elles aussi abandonnées par l’administration Labeaume, pour faciliter les déplacements vers la Haute-Ville dans le secteur de l’Hôpital Saint-Sacrement et du cégep Garneau.

C'est complètement absurde d'obliger les gens à faire de gros détours ou à devoir utiliser leur auto pour se rendre en Haute-Ville , dénonce Jackie Smith.

Notre priorité est de faire une ville juste et verte. Une citation de :Jackie Smith, cheffe de Transition Québec

Pont de Québec

Transition Québec propose également de profiter du futur rachat du pont de Québec par le gouvernement fédéral pour y interdire la circulation automobile.

Deux voies du pont seraient exclusivement réservées au transport en commun afin d’augmenter le volume de personnes pouvant l’emprunter chaque jour . Le parti avance qu’une voie réservée permet généralement de transporter quatre fois plus de passagers qu’une voie régulière.

La troisième voie du pont de Québec serait quant à elle transformée en piste cyclable bidirectionnelle.

Gratuité pour tous

Toutes les options de transport en commun offertes par Transition Québec seraient entièrement gratuites pour les usagers. Jackie Smith évalue le coût de cette gratuité à 69 millions de dollars par année, soit la part du budget du Réseau de transport de la capitale actuellement payée par les utilisateurs.

Ces coûts seraient notamment absorbés avec l’imposition d’une taxe de trois cents sur le litre d’essence. Jackie Smith souligne aussi que les subventions provinciales pour le transport en commun sont basées sur l’achalandage et que la gratuité pourrait entraîner une hausse des montants versés.

On a vu dans les autres villes, environ 126 villes qui ont adopté un transport en commun gratuit, il y a une augmentation de l'achalandage.