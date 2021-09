Des pertes estimées à 3,5 M$ pour les manufactures du Bas-Saint-Laurent

Les entreprises manufacturières du Bas-Saint-Laurent estiment avoir perdu trois millions et demi de dollars depuis deux ans en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Le Bas-Saint-Laurent se retrouve au second rang des régions du Québec les plus touchées par la pénurie.

Ce sont les faits saillants d'un sondage réalisé par Manufacturiers et exportateurs du Québec, auprès de 401 entreprises au Québec.

Près de 88 % d'entre elles ont déclaré avoir dû refuser des contrats ou accumuler des retards de production au cours des deux dernières années . Le quart des entreprises sondées, entre mai et juin, affirment avoir envisagé de délocaliser une partie de leurs activités à l'étranger.

La présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Véronique Proulx, a expliqué, à l'émission Même fréquence, que le Bas-Saint-Laurent est particulièrement affecté. Selon elle, deux facteurs expliquent la situation. La première étant que de grandes entreprises manufacturières exportent de la région et la deuxième est le taux de chômage qui est particulièrement bas.

C'est difficile d’attirer les travailleurs en région plus éloignée. Une citation de :Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Véronique Proulx, pdg Manufacturiers et Exportateurs du Québec (archives) Photo : Radio-Canada

Un exemple parmi d'autres

La compagnie Miralis de Saint-Anaclet-de-Lessard est frappée de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre.

La capacité de production de l'entreprise est tellement sous pression que Miralis dit avoir cessé de chercher de nouveaux clients pour concentrer ses efforts sur la satisfaction de sa clientèle actuelle. En entrevue à l'émission Même fréquence, la directrice Communication et image de marque de Miralis, Valérie Brière, a expliqué que l'entreprise comptait 300 employés il y a deux ans, contre 270 employés actuellement, parce qu'elle n'arrive pas à trouver des travailleurs pour une trentaine de postes vacants.

Elle mentionne que les délais de production ont augmenté, ce qui rend difficile de bien rendre service à la clientèle.

On ne cherche pas de nouveaux clients parce qu'on travaille à combler les besoins des clients actuels. Une citation de :Valérie Brière, directrice Communication et image de marque de Miralis

Miralis jongle avec des projets de robotisation et son président est en visite en Europe pour évaluer des expériences du genre dans des entreprises comparables.

Une solution permanente?

Manufacturiers et exportateurs du Québec réclament un plan d'action au gouvernement Legault, avec des mesures pour favoriser l'arrivée de travailleurs étrangers.

Selon Véronique Proulx, le Bas-Saint-Laurent accueille beaucoup de travailleurs étrangers temporaires. Elle demande s’il pourrait y avoir une voie rapide à l’immigration permanente pour les travailleurs étrangers.

Au Bas-Saint-Laurent, on nous a dit : "lorsqu’ils arrivent, on ne veut pas qu’ils repartent dans leur pays deux ou trois ans après, on veut les garder, on veut qu’ils restent en région". Une citation de :Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

La formation et la rétention de la main-d'œuvre, la promotion du secteur manufacturier et un meilleur soutien financier pour l'automatisation et la robotisation sont aussi réclamés.