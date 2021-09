Les sages-femmes montent au front pour les papas

Le gouvernement a cependant prévu des exceptions, notamment pour ceux qui accompagnent leur partenaire au moment de l'accouchement. Mais l'exception a ses limites, puisqu'elle ne leur permet pas d'assister aux rendez-vous de suivi pré et postnataux à l’hôpital, en clinique ou en maison de naissance, une situation qui préoccupe le Regroupement des sages-femmes du Québec.

Nous souhaitons que le MSSS cesse de remettre en question l'importance de la présence du deuxième parent des bébés à naître et que celui-ci soit considéré comme un usager lorsqu'il vient aux rendez-vous prénataux et postnataux , explique Josyane Giroux, présidente du Regroupement des sages-femmes du Québec.

On a déjà mis en place des normes sanitaires sévères et efficaces. Et maintenant que les professionnels de la santé seront tous vaccinés, pourquoi exiger de tous les accompagnants d’être vaccinés? Surtout dans un moment bien particulier, la grossesse, où l’engagement du partenaire est crucial!

Josyane Giroux reconnaît que cette contrainte n'est pas inédite, puisqu'au début de la pandémie les conjoints et conjointes étaient exclus des visites de suivi de grossesse. Les sages-femmes s'étaient d'ailleurs adaptées en développant des services de télémédecine pour leur permettre de s'impliquer.

Mais ces solutions de rechange étaient loin d’être optimales, estime-t-elle.

Les familles nous ont dit que c’était plus difficile pour les conjoints de s’impliquer dans le suivi de grossesse lorsque c’était fait à distance. Une citation de :Josyane Giroux, présidente du Regroupement des sages-femmes du Québec

Josyane Giroux est présidente du Regroupement des sages-femmes du Québec. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

La sage-femme ajoute que, dans un contexte de crise en obstétrique alors qu'il manque d'infirmières, la présence d'un partenaire bien préparé est d'une valeur inestimable.

Elle considère par ailleurs que gérer les partenaires mécontents des nouvelles règles ne devrait pas être de leur responsabilité, elles qui sont déjà débordées. On est préoccupé pour les équipes sur le terrain. On juge que ce n’est pas aux professionnels, aux sages-femmes, de faire ces vérifications-là et de faire appliquer ces mesures-là , insiste-t-elle.

L’Association des obstétriciens gynécologues du Québec, pour sa part, estime que les nouvelles règles gouvernementales sont pleinement justifiées. Ce sont toutes des mesures nécessaires, affirme son président, Dario Garcia. À notre clinique, on a parfois plus de 30 patientes par jour en suivi de grossesse. On doit limiter les risques pour tous nos patients.

Des futurs parents ambivalents

Laurie-Anne Bergeron attend son premier enfant. Elle est vaccinée et sa conjointe aussi, mais elle est consciente que les mesures qui entreront en vigueur à la mi-octobre pour l'accès aux milieux de soins ne feront pas l'unanimité.

Laurie-Anne Bergeron, à sa sortie d'un cours d'aquaforme prénatal. Elle et sa conjointe attendent leur premier enfant. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Je pense que tout le monde devrait se faire vacciner, sauf que je suis un peu tiraillée. Je ne voudrais pas qu’on empêche quelqu’un de vivre ces moments avec son conjoint, sa conjointe. La phase de préparation à l’accouchement, c’est important. Et c’est important d’être accompagné! Une citation de :Laurie-Anne Bergeron, enceinte de 30 semaines

Jean-Sébastien Grondin, un futur père lui aussi pleinement vacciné, abonde dans le même sens. Il estime que l’exemption accordée au moment de l’accouchement était tout à fait raisonnable.

Je ne voudrais certainement pas qu’on m’empêche d’assister à l’accouchement de ma conjointe si je n’étais pas vacciné! dit -il. Mais pour ce qui est des suivis pré et postnataux, il comprend que le gouvernement soit moins flexible.

Jean-François Grondin et Valérie Courchesne s'apprêtent à aller à l'un des derniers suivis de grossesse avant la naissance de leur enfant. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Je pense que c’est important de protéger les femmes enceintes et tous ceux qui travaillent avec ces futures familles-là. Donc, je pense que c’est important d’aller se faire vacciner coûte que coûte. Une citation de :Jean-Sébastien Grondin, futur père

Sa conjointe, Valérie Courchesne, croit elle aussi que la solution est la vaccination si on ne veut pas être exclu d’un suivi de grossesse, mais elle demeure nuancée dans son propos.

Ce n’est pas tout blanc ou tout noir, dit-elle. On entre dans les valeurs personnelles, les choix personnels. Je peux imaginer que la situation est difficile pour les personnes qui préfèrent ne pas être vaccinées.

Taux de vaccination élevé chez les sages-femmes

La présidente du Regroupement des sages-femmes du Québec souhaite par ailleurs rectifier certains faits sur le taux de vaccination dans sa profession.

Des chiffres ayant circulé plus tôt laissaient penser à un taux de vaccination un peu bas, parce qu'il prenait en compte des membres n'exerçant pas présentement dans le réseau. Or, selon une enquête récente réalisée auprès des membres sur le terrain, le taux de vaccination des sages-femmes actives et en contact avec la clientèle sera de 90 % au moment de l’entrée en vigueur de la vaccination obligatoire des professionnels de la santé, le 15 octobre.