Grève de 3 jours, à la mi-octobre, pour les éducatrices en CPE de Sept-Îles

Les 14 et 15 octobre seront des journées de grève nationale pour 11 000 travailleuses de CPECentre de la petite enfance syndiquées, partout au Québec.

Celles de Sept-Îles ajouteront un débrayage local le 13 octobre, du début de la journée jusqu'à 13 h.

En plus du mandat de grève nationale de 10 jours, les éducatrices de Sept-Îles, toutes affiliées à la CSNConfédération des syndicats nationaux , se sont dotées d'un mandat supplémentaire de 10 jours de grève pour la négociation des clauses locales de leur convention collective. Ces clauses portent principalement sur l'organisation du travail, alors que les questions salariales relèvent des négociations nationales.

Une première journée de grève nationale a eu lieu le 24 septembre.

Le 13 octobre, les éducatrices de Sept-Îles veulent principalement réclamer l'embauche d'éducatrices pour s'occuper des enfants lors de leurs pauses. Selon Stéphanie Tanguay, présidente du syndicat des CPECentre de la petite enfance de Sept-Îles, la situation actuelle résulte des coupes budgétaires.

Les filles qui venaient remplacer nos pauses de 15 minutes, et [maintenant] entre collègues, on remplace nos pauses. C’est-à-dire, si mon collègue à côté de moi a 10 copains, et moi j’ai 10 copains, quand il part en pause, je me trouve à surveiller 20 amis , explique Mme Tanguay, qui est éducatrice en plus de ses fonctions syndicales.

Ce n’est pas du tout dans le ratio [éducatrice/enfants] qu’on nous demande de faire. Ça devient très dangereux pour les enfants parce que la surveillance n’est pas la même , poursuit-elle.

Josée Harel, vice-présidente à la négociation et Stéphanie Tanguay, présidente du Syndicat des CPE de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

La pratique actuelle, communément appelée autopause par les travailleuses, est fortement impopulaire selon le syndicat et décourage les éducatrices de prendre de pause car elles savent que ça crée beaucoup d’angoisse à leurs collègues .

Selon la CSNConfédération des syndicats nationaux , la situation actuelle entraîne contribue au départ de plusieurs éducatrices de la profession en raison de l'augmentation du stress et des responsabilités.

Une question financière pour les CPE Centre de la petite enfance

Karina Vigneault, directrice générale au CPECentre de la petite enfance Ritourn'ailes, à Sept-Îles, indique qu’il coûterait entre 60 000 et 70 000 $ pour mettre fin au système d’autopause dans l’établissement qu’elle dirige et qu’elle ne dispose présentement pas de ce financement.

C’est un enjeu qui est financier. Pour les CPECentre de la petite enfance , c’est difficile de s’engager dans une convention collective [...]. C’est sûr que si on vient le conventionner, alors le côté financier embarque et financièrement ça peut être dangereux pour la santé financière des CPECentre de la petite enfance , explique Mme Vigneault.

La directrice générale du CPE Ritourn'ailes, Karina Vigneault. Photo : Radio-Canada

La gestionnaire se veut aussi rassurante pour les parents, expliquant que lors des pauses, les éducatrices restent dans le CPECentre de la petite enfance et sont donc disponibles pour intervenir en cas d’urgence. Elle ajoute aussi que les pauses sont généralement prises durant la période de sieste des enfants.

Pour la même raison, Mme Vigneault explique que le ratio global éducatrice/enfants du CPECentre de la petite enfance est respecté même durant les périodes de pause et que le ratio par groupe est respecté le reste de la journée.