Pas question d’avoir des députés non vaccinés au Parlement, dit le chef du Bloc

M. Blanchet a tenu ces propos mercredi lors de sa première conférence de presse dans l'enceinte parlementaire depuis la fin de la campagne électorale. Il souhaite que les libéraux convoquent les parlementaires dans les plus brefs délais et en personne seulement.

On est capables d'envoyer du monde dans un cinéma, on est capables d'envoyer du monde dans un parlement. [...] Aujourd'hui, quelqu'un qui est un élu [...] et qui dit : "non, non, moi je ne me fais pas vacciner", bien, reste chez vous , a-t-il déclaré.

En tout cas, ils ne devraient pas rentrer dans le parlement , a-t-il précisé.

Lors de la campagne électorale, les libéraux, bloquistes et néo-démocrates ont tous indiqué que l'ensemble de leurs candidats étaient vaccinés. Seul le Parti conservateur du Canada a refusé de dévoiler le statut vaccinal de ses candidats pendant les élections.

La possibilité qu'il y ait des députés conservateurs non vaccinés soulève donc des questions liées à l'accès aux édifices, mais aussi au transport, puisque le vaccin sera bientôt requis pour les vols commerciaux et les trains interprovinciaux.

Chose certaine, selon M. Blanchet, il est grand temps d'arrêter de débattre d'une formule hybride pour revenir au parlement. Il est tout à fait possible de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour permettre la tenue de travaux en personne, a plaidé le chef bloquiste.

Les Canadiens et les Québécois ont élu 338 personnes dont le lieu de travail est la Chambre des communes, et c'est là que ça doit se passer. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Les règles de sécurité existent, elles sont validées, elles sont vérifiées, on sait que ça fonctionne, il faut s'en tenir à ça , a-t-il dit.

Le Bloc réclame un « rappel rapide du Parlement »

M. Blanchet s'est également inquiété du flou entourant le dévoilement du Conseil des ministres, prévu en octobre, et la reprise des travaux qui est prévue avant la fin de l'automne.

Moi, ça m'a fait vérifier ma géographie d'école primaire, et l'automne finit le 21 décembre. C'est un petit peu inquiétant , a soutenu le chef du Bloc. Je pense qu'on pourrait commencer à travailler bien plus tôt que ça , a-t-il ajouté.

M. Blanchet suggère que les travaux reprennent au moment de l'assermentation des ministres, puisqu'après tout, c'est le même gouvernement, essentiellement, qui va se prolonger .

Il aimerait aussi que les députés s'entendent afin de reprendre les nombreux projets de loi en cours de la 43e législature là où ils les avaient laissés afin d'éviter d'avoir à passer à travers tout le processus législatif de nouveau.

Or, les projets de loi en suspens sont tous morts au feuilleton lors de la dissolution du Parlement. Le gouvernement libéral a déjà promis d'en déposer certains de nouveau dans les 100 premiers jours de son nouveau mandat.