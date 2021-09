COVID-19 : les tests rapides arrivent dans les écoles de Chaudière-Appalaches

Les écoles de la Beauce, des Etchemins et des Appalaches ont un nouvel outil pour lutter contre la pandémie. Les tests rapides ont été livrés et seront utilisés dès cette semaine sur les élèves ou les employés qui ont des symptômes s’apparentant à la COVID-19.

Selon l’expert en virologie Benoît Barbeau, il aurait été préférable que ce type de test soit disponible dès la rentrée scolaire, mais mieux vaut tard que jamais. On a des milieux scolaires où la grande majorité des enfants ne sont pas vaccinés alors pour cette raison-là, il faut que ces tests-là soient déployés rapidement et utilisés de façon efficace , avance le professeur au département des sciences biologiques de l’Université de Montréal.

Plus de la moitié des éclosions de COVID-19 au Québec touche des écoles, principalement des écoles primaires alors que les vaccins contre la COVID-19 ne sont toujours pas accessibles aux moins de 12 ans.

Dans les écoles du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, les cas actifs ont bondi de 60 % depuis lundi, passant de 40 à 64 mercredi après-midi. Plus d’une vingtaine d’écoles rapportent des éclosions de COVID-19, 5 classes sont fermées et 147 personnes ont été placées en isolement préventif.

Limiter les éclosions dans les établissements scolaires demeure une priorité, plus particulièrement en ce moment. C'est le lieu où il y a le plus d'éclosions au Québec , souligne Benoit Barbeau.

Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’Université de Montréal Photo : Radio-Canada

À noter que les parents devront donner leur consentement avant qu’un enfant fasse un test rapide de dépistage de la COVID-19. Si le résultat du test est positif, l'enfant sera immédiatement retiré du milieu scolaire. S'il est négatif, l'élève pourra retourner en classe, mais devra par la suite repasser un test de dépistage conventionnel pour minimiser les risques de faux positif.

Limiter la transmission du virus

Bien qu’imparfait, le virologue explique que les tests rapides seront surtout utiles pour limiter la propagation de la COVID-19. Dès les premiers symptômes, il sera possible de savoir rapidement si un enfant est atteint de la maladie.

Si le test est positif, les contacts étroits pourront être prévenus et placés en isolement préventif et éviter que la maladie se propage parmi les élèves, les employés de l’école ou encore les parents.

Si vous pouvez le détecter le plus tôt possible, à ce moment-là vous êtes dans une position où vous pouvez intervenir plus rapidement et éviter que la transmission devienne beaucoup trop importante , résume Benoit Barbeau.

Après Montréal et Laval, les écoles de Chaudière-Appalaches sont parmi les premières au Québec à avoir accès aux tests de dépistage rapide.