Freda Huson, militante Wet’suwet’en, récompensée pour son courage et dévouement

Freda Huson, militante de la Première Nation Wet'suwet'en, a reçu mercredi le prix Right Livelihood, aussi appelé Nobel alternatif, aux côtés de trois autres militants de Russie, d’Inde et du Cameroun.

La coordinatrice du camp Unist'ot'en est récompensée pour son courage et son dévouement à défendre les terres de son peuple.

La matriarche Freda Huson, aussi connue en tant que cheffe Howilhkat, s'oppose notamment à la construction du gazoduc Coastal GasLink.

Ce prix, créé par une fondation privée suédoise et décerné depuis plus de 40 ans, vise à souligner le travail de militants pour renforcer l'autonomie de communautés à travers le monde, dans des domaines comme la protection des enfants et l'environnement. Chaque lauréat reçoit environ 148 000 dollars.

Ce que ce prix signifie pour mon peuple, c'est qu'il sera plus puissant d'unir ses forces avec beaucoup d'autres dans le monde qui ont le même objectif : protéger la terre, protéger l'environnement et s'assurer que les gens sont traités équitablement. Une citation de :Freda Huson, matriarche Wet'suwet'en

Du Cameroun à la Russie, en passant par le Canada et l'Inde, les activistes de cette année nous montrent que le changement durable se construit grâce à des communautés solidaires , a déclaré la fondation dans un communiqué.

Les lauréats précédents incluent Edward Snowden, le Dr Denis Mukwege et Greta Thunberg.