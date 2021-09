Isabelle Cloutier prend la tête du Théâtre de l’Île

Diplômée de l’École supérieure de théâtre de l’ UQÀM Université du Québec à Montréal en 2001, Mme Cloutier navigue depuis plusieurs années dans le milieu du spectacle, tant devant les projecteurs, à titre de comédienne, que derrière, dans le secteur des ventes et du marketing, notamment auprès du Cirque du Soleil et de Ticketmaster Canada.

De la scène aux coulisses

Installée à Gatineau depuis 2016, elle est notamment montée sur la scène du Théâtre de l’Île pour la première fois en 2018 pour se glisser dans la peau du personnage de Christine dans la production communautaire Le Calendrier de ces dames, mise en scène par Sylvie Dufour et Caroline Yergeau.

C’est un privilège de pouvoir travailler dans un aussi beau théâtre , se réjouit Mme Cloutier, qui prend les rênes du lieu de diffusion après Gilles Provost et Mme Dufour.

C’est un défi emballant [dans le contexte de reprise du milieu culturel] parce qu’il y a une soif pour les artistes de donner un message et, pour le public, de [...] retrouver cette communion entre la scène et la salle. Une citation de :Isabelle Cloutier, nouvelle responsable des lieux de diffusion au Théâtre de l’Île

Cette dernière a également occupé le poste de directrice intérimaire du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau, de février 2020 au mois de mai dernier.

Depuis quelques années, la Ville fait face à un remaniement organisationnel ayant entraîné certains départs d’employés, notamment des directrices artistiques Chantal Lamoureux (responsable des salles Jean-Despréz et La Basoche), en 2018, et Dominique Laurent (galerie Montcalm et Espace Pierre-Debain), plus récemment.

Mme Cloutier dit toutefois ne pas craindre cette instabilité au sein du Service, ni l'impact potentiel qu'elle pourrait avoir sur les dossiers à mener dans les prochains mois.

Je ne suis pas du tout inquiète de la manière dont on va pouvoir aller de l'avant, parce qu'aujourd'hui, justement, le Service des arts vient prendre action et dire qu'il a à cœur le mandat du Théâtre de l'Île , croit-elle.

Ajout de nouveaux créneaux

L’entrée en fonction officielle de Mme Cloutier se fera au cours des prochains mois. Sa priorité sera de sécuriser la prochaine saison [2022-2023] , mentionne-t-elle.

En parallèle, elle souhaite toutefois ajouter de nouveaux créneaux à l’offre actuelle de l'institution, comme proposer des résidences d’artistes et inviter certains créateurs de l’extérieur à y présenter leurs spectacles , entre autres.

Présentement, il y a des périodes dans l'année ou il n’y a pas d’offre [de spectacles ou d’activités]. Il y aurait de merveilleuses possibilités d’ouvrir nos portes à de nouveaux publics [et] artistes. Une citation de :Isabelle Cloutier, nouvelle responsable des lieux de diffusion au Théâtre de l’Île

Le Théâtre de l’Île a présenté la pièce «Urgent besoin d’intimité» cet été. La prochaine production inscrite au calendrier est prévue en novembre prochain. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Aucune pièce n’a été présentée en septembre, après les représentations estivales d’Urgent besoin d'intimité, cite-t-elle en exemple. Les citoyens-acteurs de la prochaine production communautaire, Théâtre de chambre, monteront sur scène à compter du 10 novembre prochain seulement.

La nouvelle responsable souhaite préserver le lien très précieux entre le Théâtre de l'Île et son public , conclut-elle.