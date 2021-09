La dernière portion terminée du pipeline est le segment de 542 kilomètres traversant le Minnesota.

Dans un communiqué de presse, le premier ministre albertain, Jason Kenney, affirme qu’il s’agit d’une formidable nouvelle pour la reprise économique de la province.

La capacité actuelle de Mainline (le réseau d’oléoduc d’Enbridge) est d’environ 2,9 millions de barils par jour, affirme le premier ministre. Quand la Ligne 3 sera en service, elle pourra transporter environ 3,2 millions de barils par jour à partir de l’Ouest canadien.

La Ligne 3 d’Enbridge s’étend sur 1765 kilomètres et acheminera du pétrole non raffiné de l’Alberta jusqu’au terminal d’Enbridge, à Superior, dans le Wisconsin. Le coût du projet est estimé à 9,3 milliards de dollars.

Après plus de huit ans, la collaboration de beaucoup de personnes, un vaste engagement communautaire et après avoir passé à travers des examens environnementaux, réglementaires et juridiques, nous sommes heureux que la Ligne 3 soit terminée et puisse bientôt acheminer l’énergie fiable et à faible coût dont les gens dépendent quotidiennement , a déclaré le président-directeur général d'Enbridge, Al Monaco.

Le réseau principal d'Enbridge transporte 2,9 millions de barils par jour. Photo : Régie de l'énergie du Canada

Contestations judiciaires

D’autres portions du pipeline ont déjà été mises en service au Canada, dans le Dakota du Nord et au Wisconsin. Au Minnesota, l’entreprise calgarienne a cependant fait face à des contestations judiciaires de la part de groupes environnementaux et de Premières Nations qui cherchaient à annuler l'approbation du projet par les régulateurs de l'État.

En juin, la Cour d'appel du Minnesota a approuvé les permis reçus par la société Enbridge, établie à Calgary. Cette approbation a permis d'entamer la construction, en décembre 2020, de la portion de la canalisation située dans cet État.

Les opposants au projet soutiennent entre autres que l’expansion de la Ligne 3 va accélérer les changements climatiques tout en apportant un risque de déversement de pétrole dans des zones où des Autochtones pêchent, chassent et revendiquent des droits issus de traités.

Enbridge assure pour sa part qu’il était nécessaire de remplacer le pipeline construit dans les années 1960 parce qu’il était en train de se détériorer. Selon l’entreprise, l’acier utilisé sera plus résistant et fera en sorte que le transport du pétrole soit ainsi plus sécuritaire.

Manque de pipelines

Le secteur énergétique canadien a été durement touché par le manque de pipeline dans les dernières années.

Selon un rapport de la firme de consultants IHS Markit, publié en décembre, les retards encourus par les projets visant à augmenter la capacité d’exportation du pétrole par pipelines ont fait chuter les prix du brut dans l’Ouest canadien. La firme indique que l'industrie du pétrole brut a encaissé des pertes de 17 milliards de dollars au cours des 5 dernières années.

En juin, l'entreprise albertaine TC Énergie a confirmé qu'elle mettait fin au projet d'expansion de son pipeline Keystone XL, ce qui fait de la Ligne 3 d’Enbridge et du projet de pipeline Trans Mountain, dont l’entrée en service est prévue pour décembre 2022, les deux principaux projets d’oléoducs du Canada.

Ces deux pipelines devraient augmenter la capacité d’exportation du Canada d’environ 1 million de barils par jour. Cette augmentation de capacité devrait combler les besoins d’exportation de pétrole de l’Ouest canadien durant la première moitié de la décennie en cours.