Le Conseil acadien et francophone de l’est, situé à Rollo Bay, se retrouve sans direction, un an après l’entrée en fonction de Vincent Anama. À Summerside, il a fallu l’été au centre Belle-Alliance pour trouver une remplaçante à Maïté Mezierre, partie elle aussi. Partout, le secteur communautaire fait face au défi de la rétention des ressources humaines, un enjeu qui touche toute la province, selon la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (SAF'Île).

Pour Isabelle Dasylva-Gill, la directrice de la SAF'ÎleSociété acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard , le cas de Rollo Bay, où le directeur est resté un an en place, n’est pas un cas isolé, mais un problème systémique .

La responsable évoque notamment Summerside et Charlottetown, où le roulement est plus important qu’ailleurs. À l’heure actuelle, seuls les centres communautaires de Rustico, Évangéline et Tignish peuvent se vanter d’une certaine stabilité dans leurs directions.

Le Pavillon de l'Est à l'Île-du-Prince-Édouard, qui regroupe l'école de langue française La-Belle-Cloche, une garderie et le Comité acadien et francophone de l'Est. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Isabelle Dasylva-Gill montre du doigt l’absence de ressources, qu’elles soient humaines ou financières, pour aider les directions, surtout lorsqu’il s’agit de nouveaux arrivants connaissant mal ou peu la réalité communautaire, à remplir leur mandat et à répondre aux attentes de la communauté .

Un élément qui est commun, que les gens soient d’ici ou d’ailleurs, c’est qu’ils finissent par être brûlés dans le communautaire. C’est vraiment le cri du cœur qu’on essaie de lancer par rapport aux ressources! Une citation de :Isabelle Dasylva-Gill, directrice de la SAF'Île

La SAF'ÎleSociété acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard vante la mise en place de services partagés entre organismes, afin de mettre en commun des moyens pour remplir certaines tâches. Le Service finances est déjà sur les rails depuis des années, le Service RH devrait suivre sous peu.

On reconnaît qu’il y a des avantages à avancer ensemble , lance la directrice. Mutualisation, optimisation, regroupement, toutes les options semblent sur la table pour éviter de reproduire ces situations où la charge de travail des employés, qui se compte souvent sur les doigts d’une seule main, augmente soudainement lorsque l’un ou l’un d’entre eux s’en va.

On a ces discussions-là, évidemment! Une citation de :Isabelle Dasylva-Gill, directrice de la SAF'Île

La responsable cite en exemple le franco-tour du 15 août, où des moyens ont été mis en commun, ou encore les Rendez-vous de la francophonie, où les régions ont travaillé ensemble, trois par trois. L’idée c’est de créer un modèle et de dire voyez, ça marche , complète-t-elle.

On a un projet de renforcement des capacités organisationnelles, un grand mot, pour aider les comités régionaux à mieux travailler ensemble. C’est là qu’on s’en va , détaille-t-elle.

Si le constat du besoin de plus de synergies est partagé au sein des directions communautaires, le défi du recrutement reste. À Summerside, deuxième ville de la province, il a fallu plus de trois mois pour pourvoir le poste de direction. À Rollo Bay aussi, de longs mois s’étaient écoulés lors desquels le centre n’avait aucun employé, avant l’arrivée de l’actuel directeur en septembre 2020.

Les postes sont affichés! , s’exclame Isabelle Dasylva-Gill. Là encore, elle avance la fatigue des employés pour expliquer le manque d’intérêt de la population locale.

Beaucoup de choses ont été développées par des bénévoles, mais même quand les personnes sont payées, la charge de travail et les attentes sont tellement plus élevées que ce que les personnes sont capables de livrer, que ça brûle le monde , dit-elle.

Et, poursuit-elle, une fois que les personnes sont brûlées , elles préfèrent se tourner vers les gouvernements provincial et fédéral, où les attendent salaires plus élevés et conditions de travail plus agréables.

Ça prend des ressources plus constantes pour créer un cadre qui va favoriser la rétention. Une citation de :Isabelle Dasylva-Gill, directrice de la SAF'Île

Isabelle Dasylva-Gill prend en exemple la SAF'ÎleSociété acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard , où 2,5 personnes travaillent à l’heure actuelle. Avec toutes les responsabilités qu’on a! Puis on a des membres qui ont plus d’employés, plus de ressources financières, là déjà il y a un déséquilibre!

Même si les nouveaux arrivants sont sans doute aussi d’un caractère plus mobile que les personnes établies à l’Île depuis longtemps, elle refuse d’y voir un problème. Sans les nouveaux arrivants, le réseau communautaire serait vraiment en trouble. Et sans les personnes de l’Île qui font du bénévolat, qui sont sur les CA, on serait en trouble aussi. On a vraiment besoin des deux bords.