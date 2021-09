Pas de transport en commun gratuit pour le premier match des Olympiques de Gatineau

La Ville de Gatineau et la Société de transport de l’Outaouais ( STOSociété de transport de l'Outaouais ) n’ont pas conclu d’entente sur la gratuité du transport en commun pour les partisans des Olympiques.

Les Olympiques disputeront leur premier match samedi, dans leur nouveau domicile, le Centre Slush Puppie.

Au total, 2500 spectateurs détiennent leur billet, ce qui est le maximum autorisé en raison des restrictions de la santé publique.

Le conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, s’attend à ce qu’il y ait de la congestion dans le secteur du nouvel aréna. Il confirme que des employés de la Ville et des policiers seront sur place pour observer la situation, faire la circulation si nécessaire et apporter des correctifs le cas échéant. Mais il est clair pour l’élu que les automobilistes devront être patients.

Lorsque 2500 personnes sortent du même endroit du stationnement étagé, il y a des délais… Et ça, on ne peut pas le prévenir. C’est la raison pour laquelle, j’incite les gens à tout de même utiliser le transport collectif ou d’utiliser les alternatives.

Il rappelle que des places de stationnement sont disponibles à distance de marche, notamment à l’angle des boulevards de l'Hôpital et de la Gappe.

Le conseiller prévoit des défis de déplacement particuliers les soirs où des événements sportifs et culturels auront lieu simultanément dans l’ensemble des établissements du secteur.

Daniel Champagne estime essentiel d’offrir une alternative à la population. Il faut que la Ville trouve un terrain d’entente avec la STOSociété de transport de l'Outaouais , la Maison de la culture et les Olympiques pour faciliter le déplacement de ceux qui vont choisir le transport collectif.

Pourquoi on ne pourrait pas, par exemple, présenter un billet de la Maison de la culture ou un billet d’un soir de hockey, et simplement pouvoir utiliser le Rapibus pour débarquer à la station de la Cité et se rendre à notre événement? Il faut qu’on offre des alternatives comme ça.

Une citation de :Daniel Champagne, conseiller du district du Versant à Gatineau