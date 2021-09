Mort de Thomas Audet : arrêt des procédures au procès de Maxime Patry

La nouvelle a été communiquée à Radio-Canada mercredi après-midi. La représentante de la Direction des poursuites criminelles et pénales devait rencontrer les médias en après-midi pour expliquer les raisons de l'arrêt des procédures.

La mort de Thomas Audet, 22 mois, est survenue en juin 2016. Le jeune garçon était l'enfant de la conjointe de l'Almatois de 35 ans à l'époque.

Mon client a pleuré beaucoup quand je lui ai appris la décision du ministère public. Pour lui c'est un très grand soulagement , a partagé lors de l'émission Place publique Me Jean-Marc Fradette, l'avocat de Maxime Patry.

L'enquête préliminaire s'était déroulée au mois de mai dernier. Le juge Pierre Simard de la Cour du Québec avait alors considéré que la Direction des poursuites criminelles et pénales ( DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales ) avait suffisamment d'éléments de preuve pour la tenue d'un procès.

Au Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut à tout moment après le début des procédures et avant jugement, ordonner au greffier de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre , indique un avis du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales disponible sur son site Internet.

Rappel

Au terme d’une enquête policière qui a duré presque quatre ans, Maxime Patry avait été arrêté en juin 2020 en lien avec la mort du petit garçon. Un mois avant sa mort, un signalement avait été fait à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

La famille de Thomas Audet a depuis déposé une poursuite poursuite de 1 million de dollars contre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui chapeaute la DPJ.

Plus de détails à venir