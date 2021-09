Quoi faire en cette première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Aujourd’hui a lieu la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation . Pour l’occasion, plusieurs événements prendront place en Alberta. En voici quelques-uns.

À Calgary :

La Ville de Calgary marquera la journée avec une cérémonie au Fort Calgary dès midi. Le maire Naheed Nenshi, un aîné de la nation Siksika, des experts en traumatismes générationnels et plusieurs autres invités seront présents.

Des spectacles de tambours et de danse clôtureront l’événement.

Pour sa part, l'Université de Calgary a pris la décision de fermer ses portes pour l’occasion.

Elle organise cependant une cérémonie commémorative sur son campus à 9 h avec la mise en berne du drapeau devant le Centre Rozsa. Toutefois, seules les personnes invitées pourront y participer.

Par la suite se tiendront des événements en ligne animés par des membres de la communauté.

Les activités incluent notamment la projection du film Monkey Beach suivie d’une discussion, organisées par l'Office of Indigenous Engagement de l’université en partenariat avec la bibliothèque publique de Calgary.

Trois bâtiments de l’Université de Calgary seront aussi illuminés avec le graphique Every Child Matters du 28 septembre au 1 er octobre. L’hommage prend place la nuit dans le but de reconnaître que la plupart des traumatismes subis par les enfants dans les pensionnats pour Autochtones se sont produits la nuit, dans l'obscurité.

Les bâtiments illuminés seront visibles dans quatre directions pour honorer les quatre aspects de la vie issus de la tradition autochtone.

À Edmonton :

Un passage pour piétons commémoratif en l'honneur des survivants des pensionnats pour Autochtones sera peint à l'intersection de la 99 e rue et de la 103 e avenue, entre l'hôtel de ville et le palais de justice.

De plus, un feu sacré sera allumé sur la place de l’hôtel de ville pour ceux qui souhaitent se recueillir. Les drapeaux seront en berne et le pont High Level sera éclairé en orange.

La Ville organise aussi un don de plantes dans le cadre de son programme Root for Trees. Des arbres, des arbustes et des fleurs sauvages seront disponibles au parc Hawrelak jusqu'à épuisement des stocks.

La Ville d'Edmonton encourage les Edmontoniens à souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et à s'éduquer par le biais d’événements communautaires et ressources en ligne.

Les Edmontoniens sont également invités à porter un chandail orange, la couleur choisie pour affirmer la solidarité avec les causes autochtones et celle des pensionnats pour Autochtones en particulier.