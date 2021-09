L’entrepreneuriat autochtone en plein essor

C’est le cas de eSupply Canada, une entreprise de fournitures de bureau, de conciergerie et de fournitures industrielles, dont le siège social est situé au sein de la Première Nation de Saugeen, dans le Sud-Ouest de l’Ontario.

Selon Steven Vanloffeld, qui en est le PDG, l’entreprise fondée en 2019 est née pour donner plus d'autonomie aux Autochtones.

J’étais membre du conseil de ma communauté et j’ai vu la quantité d’argent qui sortait de la communauté pour l’achat de fournitures dont on a besoin au quotidien. Et je me suis demandé : "Qu’est-ce que nous achetons en ce moment à l’extérieur de la communauté que nous pouvons commencer à acheter par nous-mêmes?"

J’ai démarré l’entreprise avec 10 000 $. J’ai obtenu des revenus à sept chiffres durant mes premiers neuf mois. Les choses vont vraiment bien. Les opportunités sont de plus en plus nombreuses. Une citation de :Steven Vanloffeld, PDG de eSupply Canada

Pour M. Vanloffeld, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour se lancer dans l'entreprenariat si on est Autochtone.

Selon M. Vanloffeld, le pouvoir d'achat des communautés autochtones est considérable. Photo : Gracieuseté de Steven Vanloffeld

Il cite l’ensemble des ressources disponibles au sein d’organismes qui partout au pays aident les entrepreneurs autochtones à grandir.

À l’échelle canadienne et au-delà

Selon Raphaëlle Langevin, il y a de plus en plus d'Autochtones qui se lancent en affaires.

Elle est à la tête de Matsheshu Créations, une entreprise de la communauté innue de Mashteuiatsh.

Elle conçoit des motifs qu’elle fait imprimer sur des tissus et dont se servent des artisans pour la conception d’objets.

Mme Langevin se dit heureuse de contaster que bon nombre d'entrepreneurs présents au Pow Wow Pitch étaient des jeunes. Photo : Gracieuseté de Raphaëlle Langevin

Elle a récemment participé au Pow Wow Pitch, une compétition dont l’objectif est de mettre en valeur les entreprises autochtones de partout en Amérique du Nord.

Elle explique que 1600 entreprises autochtones ont présenté leur candidature cette année. Elle a été très agréablement étonnée par la diversité des entreprises en question.

Au début, je croyais que la plupart des entreprises autochtones, c’était de l’artisanat. [...] J’ai été agréablement surprise de voir qu’il y avait des entrepreneurs autochtones dans tous les domaines , explique-t-elle.

Il y a vraiment de la place pour les entrepreneurs autochtones. Une citation de :Raphaëlle Langevin, Matsheshu Créations

Avec le soutien d'alliés

Mme Langevin dit avoir été également surprise par le jeune âge de nombre d’entrepreneurs.

Je trouve que ça donne espoir de voir qu’il y a une nouvelle génération qui s’en vient qui ont de très bonnes idées qui vont assurément prendre leur place dans le décor entrepreneurial au Canada et ailleurs aussi , indique-t-elle.

Certains de ces jeunes entrepreneurs autochtones bénéficieront peut-être du soutien de l’organisme Project Bawaajigan, une plateforme qui a été mise sur pied dans la région de Toronto.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Carissa Tang pense que les médias sociaux peuvent contribuer à la reconciliation. Photo : offerte par Carissa Tang

L'objectif de Project Bawaajigan est de se servir des médias sociaux pour promouvoir la réconciliation et soutenir les commerces autochtones, explique Carissa Tang, qui en est la cofondatrice.

Nous avons décidé [...] de nous focaliser sur l'éducation ainsi que sur la promotion des histoires et des commerces autochtones , indique-t-elle.

Nous les utilisons [les médias sociaux] tout d’abord pour faire de la recherche et discuter chaque semaine de sujets qui nous intéressent et pour créer ensuite des publications informatives qui sont susceptibles d’intéresser le public afin que les gens apprennent chaque jour quelque chose de nouveau [sur les Autochtones]. Une citation de :Carissa Tang, cofondatrice de Project Bawaajigan

Project Bawaajigan a été développé au sein de Vision Youth Leadership Program, un organisme fondé en 2001 dont le but est d’aider les jeunes à engranger de l’expérience afin de les amener à trouver des solutions à des problèmes locaux.