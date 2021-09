Preuve de vaccination, masque et 3e dose à venir en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse passera à la cinquième et dernière phase de son plan de déconfinement le 4 octobre, mais la plupart des mesures de santé publique – telles que le masque et la distanciation – seront maintenues. Et des mesures supplémentaires – comme la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé – ont été annoncées.

Le changement principal, annoncé il y a plusieurs semaines, est l’implantation à compter de lundi prochain de l'exigence de la pleine vaccination pour les activités non essentielles.

Le masque dans les lieux publics intérieurs demeure obligatoire. Le gouvernement néo-écossais revient donc sur sa parole, après avoir vu les trois autres provinces de l’Atlantique abandonner le port du masque, puis l’exiger à nouveau quelques semaines plus tard.

La province a aussi annoncé mercredi qu’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 pourra être administrée à certaines personnes.

Vaccination obligatoire pour certains travailleurs

La vaccination contre la COVID-19 devient obligatoire pour :

tous les travailleurs de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et du Centre de santé IWK;

les travailleurs de foyers de soins et centres de soins de longue durée, agréés ou non;

les médecins;

les ambulanciers;

les enseignants et les autres membres du personnel des écoles publiques, les travailleurs des cafétérias des écoles et les chauffeurs d’autobus scolaires.

Passeport vaccinal

De plus, à compter du 4 octobre, la preuve de vaccination complète sera demandée pour toutes personnes de 12 ans ou plus qui comptent participer à des activités non essentielles.

Parmi les lieux et événements où la preuve de vaccination sera requise, la province cite : les restaurants et les bars, les gyms et les salles de sport, le théâtre et le cinéma, ainsi que les événements sportifs.

Documents exigés

Où la preuve de vaccination est demandée, les individus devront présenter deux documents : l’une doit indiquer leur statut vaccinal; l’autre est une pièce d’identité (carte santé, permis de conduire, passeport).

La Nouvelle-Écosse recommande d’utiliser une application mobile comme CANImmunize ou l’application mobile que le gouvernement fédéral va lancer le 1er octobre. Celle-ci va générer un code QRQuick Response .

Les gens n’ayant pas de téléphone cellulaire peuvent imprimer leur preuve de vaccination.

Précisions et exceptions

Certaines nuances sont apportées par le gouvernement provincial. Par exemple, la preuve de vaccination ne sera pas exigée de ceux qui souhaitent l’accès à une bibliothèque, mais serait exigée pour participer à une activité organisée par cette bibliothèque.

La preuve de vaccination sera requise au restaurant si une personne souhaite manger sur place. Elle ne sera pas nécessaire pour une commande à emporter, une livraison, au service à l’auto ou dans l’aire de restauration d’un centre d’achats ou d’une tour à bureaux.

Le gouvernement spécifie que les gens qui ne sont pas vaccinés vont continuer d'avoir accès aux services essentiels, comme les épiceries et les pharmacies.

Les jeunes de 13 à 18 ans qui ont reçu une seule dose de vaccin peuvent continuer à participer aux activités culturelles, sportives et parascolaires auxquels ils sont inscrits, mais la province leur donne jusqu’au 26 octobre pour recevoir leur deuxième dose.

Puisque le vaccin n’est pas encore autorisé pour les moins de 12 ans, les enfants qui ont eu ou auront 12 ans cette année bénéficient d’une période grâce de quelques mois (selon leur date d'anniversaire) avant que leur preuve de vaccination soit exigée.

Troisième dose dès le 15 octobre

Dès le 15 octobre, la Nouvelle-Écosse offrira une 3e dose de vaccin contre la COVID-19 aux personnes immunodéprimées et aux résidents des centres de soins de longue durée.

Une 3e dose sera aussi disponible pour les gens qui doivent en recevoir une pour avoir le droit de voyager pour le travail.

Certains pays ont des exigences spéciales, ou refusent carrément certains voyageurs qui ont reçu une dose d’un vaccin que cette nation n’a pas elle-même administrée à ses citoyens. Pour cette raison, les Néo-Écossais qui ont reçu une dose d’un vaccin à vecteur viral (comme celui d’AstraZeneca) et une dose de vaccin à ARN messager (comme ceux de Moderna et Pfizer) pourront dès le 15 octobre demander un vaccin à ARN comme 3e dose s’ils comptent voyager dans un de ces pays.

Le masque demeure obligatoire

Il n’y a aucun changement quant au port du masque, qui demeure obligatoire dans les lieux publics intérieurs en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement provincial comptait lever cette exigence en septembre, mais hésitait depuis.

Entre-temps, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ont tour à tour abandonné le port obligatoire du masque, avant de faire volte-face et de l’exiger à nouveau en réaction à des éclosions de COVID-19.

Les consignes quant au port du masque à l’école demeurent les mêmes.

Distanciation et rassemblements

Dès le 4 octobre, il n’y aura plus de limite au nombre de personnes pouvant participer à un rassemblement organisé, si tous les participants ont montré la preuve qu’ils sont pleinement vaccinés. Dans ce contexte précis, la distanciation physique ne sera plus nécessaire entre individus vaccinés.

Pour les rassemblements informels , les limites demeurent les mêmes : 50 personnes à l’extérieur, 25 personnes à l’intérieur.

Dépistage chez les écoliers de moins de 12 ans

La Nouvelle-Écosse distribuera 320 000 tests de dépistage rapide (c’est-à-dire 80 000 trousses contenant quatre tests chacune) de la COVID-19 aux familles qui ont des enfants allant à l’école de la maternelle à la 6e année.

Ce projet pilote vise à accommoder les familles qui ont de la difficulté à se rendre — ou n’ont pas le temps de se rendre — à une clinique de dépistage, ou qui hésitent parce que leur enfant n’a qu’un seul symptôme léger.

Voyages, frontières et auto-isolement

À compter du 4 octobre à 8 h, toute personne arrivant en Nouvelle-Écosse en provenance d’une autre province ou territoire canadien doit remplir un formulaire d’entrée. Les obligations d’auto-isolement dépendent du statut vaccinal du voyageur.

Les gens qui sont pleinement vaccinés depuis au moins 14 jours lorsqu’ils arrivent en Nouvelle-Écosse n’ont pas à se placer en quarantaine. On leur recommande toutefois de passer un test de dépistage de COVID, par mesure de prudence.

Les gens qui n’ont reçu aucune, ou une seule dose de vaccin devront se mettre en quarantaine pour au moins 7 jours. Ils ne pourront mettre fin à leur quarantaine que lorsqu’ils auront reçu des résultats négatifs à deux tests de dépistage de la COVID effectués en laboratoire (et non des tests rapides) en Nouvelle-Écosse.

État d’urgence

Dans son plan de déconfinement annoncé mercredi, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse annonce son intention de maintenir l’état d’urgence jusqu'à nouvel ordre .

Cet état d’urgence doit être renouvelé toutes les deux semaines et le gouvernement provincial l’a toujours prolongé depuis qu’il a été décrété pour la première fois le 22 mars 2020.

L’ordonnance permet au gouvernement d’adopter certaines mesures de santé publique.

L’actuel plafonnement à 2 % des hausses de loyer en Nouvelle-Écosse est aussi une mesure temporaire qui doit être maintenue tant que l’état d’urgence provincial est en vigueur.