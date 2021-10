Un voyage au cœur de l’univers créatif d’Elisapie Isaac

Dans son nouveau documentaire, Elisapie Isaac nous emmène dans une escapade visuelle et musicale à travers le pays, à la rencontre des personnes qui ont inspiré les chansons de son dernier album, The Ballad of the Runaway Girl. Elisapie : faire face à la musique sera diffusé en primeur sur ICI ARTV ce soir à 19 h.

Ça a commencé par une envie de voyager avec ces chansons-là, parce qu’elles ont des histoires très précises , explique l’autrice-compositrice-interprète en entrevue au téléphone.

C’est un album très rétrospectif, qui guérit, à la limite, qui me ramène à mes racines, à mon passé, au passé colonial. Je voulais faire un beau projet où on va behind the scenes [dans les coulisses] de ces chansons-là.

Confronter ses sentiments

Créé alors qu’elle souffrait d’une dépression post-partum à la suite de la naissance de son deuxième enfant, le troisième opus d’Elisapie a fait remonter en elle plusieurs émotions qu’elle tentait de fuir depuis longtemps, notamment par rapport à son adoption par des cousins éloignés, une tradition innue encore courante aujourd’hui et qui vise à assurer un équilibre dans la communauté.

Afin de faire la paix avec ces sentiments, l’artiste inuk est notamment allée à la rencontre d’Eva, sa mère biologique, qui a inspiré la chanson Ada (qui signifie donner en inuktitut, comme donner en adoption).

Une façon pour elle de comprendre la relation qui l’unit à celle qui a été forcée de l’abandonner, mais aussi de lui donner la chance de s’exprimer, parce que s’il y a une chose qu’Elisapie souhaite que l’on redonne à son peuple, c’est sa voix.

Libérer la parole

On a été déconnectés de qui on est. On nous a enlevé plein de choses, on nous a caché plein de choses, on a voulu détruire nos familles, notre culture, ce qui fait que nos grands-parents et nos parents se sont mis à ne pas parler , explique-t-elle.

Ce n’est pas toujours beau ce qu’on a à exprimer. Mais il faut reprendre la dignité, la fierté et oser dire "je vaux plus". Une citation de :Elisapie

Elle profite donc du documentaire pour pallier ce mutisme forcé, donnant la parole à diverses personnes, notamment à son grand ami, le chanteur innu Florent Vollant, qui a lui-même été arraché à ses parents pour être envoyé dans un pensionnat à l’âge de 5 ans.

L'auteur-compositeur-interprète innu Florent Vollant Photo : Radio-Canada

Elle s’entretient également avec le Dr Stanley Vollant, chirurgien innu de la communauté autochtone de Pessamit, et l’écrivaine Natasha Kanapé-Fontaine.

La dureté des mots et la beauté des paysages

Elisapie s’envole aussi vers Nanaimo, en Colombie-Britannique, voir Willie Thrasher, un musicien inuk des Territoires du Nord-Ouest qui l’a grandement influencée. C’est d’ailleurs lui qui a composé la chanson Wolves Don’t Live by the Rules, qu’elle chante avec Joe Grass sur son album.

Elisapie et Willie Thrasher à Nanaimo, en Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada

Comme tous les endroits qu’elle visite dans le documentaire, les paysages de l’Ouest sont magnifiquement capturés par les caméras dirigées par la réalisatrice Sophie Proulx Lachance. La beauté des images sert d’ailleurs de cadre idéal pour les discussions parfois difficiles qui ponctuent le film.

L’opinion des Allochtones compte pour nous

Il y a aussi cette rencontre avec l’astronaute David Saint-Jacques, seule personne non autochtone à prendre part au documentaire. Il faut dire qu’il connaît bien la réalité des Premières Nations puisque comme médecin, il travaille depuis plusieurs années au Centre de santé Inuulitsivik de Puvirnituq, au Nunavik.

La chanson Ikajunga, d’Elisapie, faisait par ailleurs partie de la liste d’écoute de l’astronaute lors du lancement de la fusée Soyouz qui l’a amené en sécurité à la Station spatiale internationale en 2018.

Elisapie en compagnie de l'astronaute David Saint-Jacques Photo : Radio-Canada

Selon la chanteuse, il était essentiel d’avoir une personne allochtone dans le documentaire.

L'opinion des Allochtones compte pour nous. [...] Je pense que c’est important de pouvoir discuter, interroger et réfléchir ensemble sur comment on peut faire les choses.

Le documentaire Elisapie : faire face à la musique sera diffusé en primeur sur ICI ARTV jeudi soir à 19 h.