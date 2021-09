Faut-il chasser le phoque gris?

Pour certains pêcheurs, cette espèce est devenue une flottille de pêche incontrôlée. Et de récentes études semblent leur donner raison : non seulement le phoque gris empêche le retour de la morue, mais des chercheurs prédisent maintenant l’extinction de celle-ci dans le sud du golfe. D’autres poissons de fond sont aussi menacés par le mammifère marin qui n’a plus de prédateurs naturels.

Des Madelinots proposent de contrôler le phoque gris en relançant la chasse traditionnelle au phoque dans leur archipel.