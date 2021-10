L’audience d’extradition de Peter Nygard vers les États-Unis, en direct à 7 h 45 HC

L'audience relative à une possible extradition de Peter Nygard vers les États-Unis sera diffusée en direct vendredi matin depuis un tribunal de Winnipeg.

L’audience commence à 7 h 45 heure centrale et devrait durer environ une heure. Elle sera diffusée en direct, à partir du moment où le juge entrera dans la salle, par Radio-Canada, en anglais. Un tribunal du Manitoba a autorisé, en juin dernier, la diffusion du procès d’extradition de Peter Nygard.

Le Manitobain a été arrêté par la police de Winnipeg le 14 décembre 2020 et se trouve, depuis, en détention. L’audience de vendredi était initialement prévue en novembre et devait durer cinq jours. Des documents judiciaires indiquent que la Couronne et les avocats de M. Nygard ont réclamé ce changement.

Peter Nygard fait face à neuf chefs d’accusation aux États-Unis, dont ceux de racket et de trafic sexuel. Aucune des allégations n’a été prouvée devant un tribunal, et M. Nygard les nie toutes et a toujours affirmé qu’elles ont été formulées pour nuire à sa réputation.

Libération sous caution refusée

L’homme de 80 ans a tenté d’obtenir une libération sous caution, mais elle lui a été refusée par une juge du Manitoba qui a estimé que l'accusé risquait de s’enfuir ou de tenter de contacter des témoins.

Peter Nygard ne fait face à aucune accusation au Canada. Pourtant, de nombreuses femmes ont affirmé à CBC/Radio-Canada qu'elles avaient déposé des plaintes pour des allégations de viol à la police de Winnipeg.

La police de Winnipeg a d’ailleurs enquêté pendant 10 mois sur plusieurs cas et a transféré huit dossiers à Justice Manitoba.

Nous pouvons confirmer que le Service de police de Winnipeg a terminé son enquête sur les allégations d'agressions sexuelles contre Peter Nygard et que les résultats ont été transmis à la justice manitobaine , a déclaré l'agent Jay Murray, porte-parole de la police winnipégoise, dans un courriel.